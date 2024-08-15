埔里國中辦無人機足球夏令營 學童瘋玩今年超夯電競

結合無人機操控與足球比賽的「無人機足球」，3名隊員針對進攻、防守進行合作。（記者佟振國攝）

2024/08/15 14:19

〔記者佟振國／南投報導〕為充實在校生與學區國小學童寒暑假生活，南投縣埔里國中已連續15年開辦營隊活動，課程多元更與時俱進，尤其暑假開辦國際間最夯的電競活動「無人機足球」，學習無人機操控、比賽規則、實戰體驗與無人機法令宣導等，為期3天活動開放報名即秒殺。

埔里國中自97學年度起開辦寒、暑假營隊活動，提供在校生及學區國小學童參加，課程從英語、烘焙、橋藝、特調飲品，學校也成立「自造教育及科技中心」，加強推動科技教育，包括仿生機器人、樂高機器人、程控無人機等，近年在國際興起的電競活動「無人機足球」，埔里國中也能與國際接軌，特別添購競賽用充氣場地、遙控無人機足球等，今年暑假開辦為期3天課程，吸引學子踴躍報名。

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埔里國中主任蔡忠義表示，無人機足球在國內為起步階段，今年首度有同學遠赴韓國參賽就獲得第4名成績，也學習到寶貴經驗，後續再參加奧賽特人工智慧與無人機嘉年華台灣區預、決賽，獲得國中組無人機足球賽冠軍、無人機任務賽冠、亞軍，3支隊伍也將代表台灣，參加今年12月在馬來西亞舉行的國際賽。

參加同學指出，無人機足球要學習精準操控無人機，前、後、左、右與高低、旋轉等技巧，3位隊友的進攻、防守也要合作無間，非常有趣，尤其能在學校就能接觸國際正夯的電競活動，真的很難得。

埔里國中添購「無人機足球」的競賽場地設施等設備。（記者佟振國攝）

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