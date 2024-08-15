體驗客家風情、健行、吃美食還送好禮，獅潭仙水節31日登場。圖為民眾登步道畫面。（資料照）

2024/08/15 13:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉人口僅4000多人，為全縣人口最少行政區域，且高齡化程度深。不過，低度開發的獅潭鄉也保留好山好水，獅潭鄉公所將於31日舉辦仙水節健行活動，於獅潭鄉著名的仙山靈洞宮登場，歡迎民眾一起健行、體驗客家風情。

獅潭鄉公所表示，仙水節健行活動是一場獨有的運動休閒體驗，來自於地方信仰取仙水文化，公所故打造獅潭山城文旅慶典，讓仙水節健行活動更富文化色彩、加值山城觀光特色，吸引更多外地遊客來獅潭鄉旅遊消費。

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仙水節活動在仙山靈洞宮舉辦，銜接至附近的協靈宮，搭配仙山古道，遊客健行時可一覽美麗景致。

獅潭鄉公所也聯合客家委員會在獅潭鄉仙山靈洞宮舉辦「客庄遊好玩」山城文旅慶典祭系列活動，搭配仙水節，安排登高健行、客家飲食、客語互動、客庄工藝體驗。

今年獅潭鄉公所也將贈送獅先生動滋帽、九天玄女Q版毛巾、美食券給參與活動的民眾，並舉辦客語闖關等遊客參加挑戰拿好禮，報名網址https://web.focusline.com.tw/240831BT。

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