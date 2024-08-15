為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    體驗客家風情、健行、吃美食還送好禮 獅潭仙水節31日登場

    體驗客家風情、健行、吃美食還送好禮，獅潭仙水節31日登場。圖為民眾登步道畫面。（資料照）

    體驗客家風情、健行、吃美食還送好禮，獅潭仙水節31日登場。圖為民眾登步道畫面。（資料照）

    2024/08/15 13:55

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉人口僅4000多人，為全縣人口最少行政區域，且高齡化程度深。不過，低度開發的獅潭鄉也保留好山好水，獅潭鄉公所將於31日舉辦仙水節健行活動，於獅潭鄉著名的仙山靈洞宮登場，歡迎民眾一起健行、體驗客家風情。

    獅潭鄉公所表示，仙水節健行活動是一場獨有的運動休閒體驗，來自於地方信仰取仙水文化，公所故打造獅潭山城文旅慶典，讓仙水節健行活動更富文化色彩、加值山城觀光特色，吸引更多外地遊客來獅潭鄉旅遊消費。

    仙水節活動在仙山靈洞宮舉辦，銜接至附近的協靈宮，搭配仙山古道，遊客健行時可一覽美麗景致。

    獅潭鄉公所也聯合客家委員會在獅潭鄉仙山靈洞宮舉辦「客庄遊好玩」山城文旅慶典祭系列活動，搭配仙水節，安排登高健行、客家飲食、客語互動、客庄工藝體驗。

    今年獅潭鄉公所也將贈送獅先生動滋帽、九天玄女Q版毛巾、美食券給參與活動的民眾，並舉辦客語闖關等遊客參加挑戰拿好禮，報名網址https://web.focusline.com.tw/240831BT。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播