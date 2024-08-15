虎斑貓下體遭熱油燙融慘死 飼主今到案說明

動保處人員指出虎斑貓倒地之處。（記者張軒哲翻攝）

2024/08/15 13:35

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區文化路傳出虐貓事件，一隻流浪虎斑貓疑似遭人潑灑熱油，全身多處灼傷脫毛，下體遭不明物燙到融化，垂死掙扎倒地，有善心人士將貓送醫治療仍不治，網友撻伐質疑有人惡意虐貓，台中市動物保護防疫處今日指出，飼主到案說明，但這隻貓走失一段時間，請警方調閱文化路一帶的監視器畫面緝兇。

這隻流浪貓在12日夜間被網友通報救援送醫，不幸於13日往生，流浪貓嚴重燙傷，臨死前承受極大痛苦，洪姓愛媽獲報將貓送醫，因傷重往生，質疑怎會有人忍心下手。

請繼續往下閱讀...

台中市動物保護防疫處處長林儒良今日指出，飼主今日到案說明，這隻貓有經過結紮有寵物登記，已經走失一段時間，兩週前有在街頭發現，但抓不回來，沒想到會遭到意外。後續將進行動物法醫檢查，以釐清貓隻受傷及死亡原因。

動保處呼籲民眾應愛護動物，如不喜歡動物也不應任意虐待、傷害動物，如民眾有進一步事證亦請聯繫並提供動保處，倘故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動物保護法可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

虎斑貓遭熱油灼燒，體無完膚。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法