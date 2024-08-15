為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    虎斑貓下體遭熱油燙融慘死 飼主今到案說明

    動保處人員指出虎斑貓倒地之處。（記者張軒哲翻攝）

    動保處人員指出虎斑貓倒地之處。（記者張軒哲翻攝）

    2024/08/15 13:35

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區文化路傳出虐貓事件，一隻流浪虎斑貓疑似遭人潑灑熱油，全身多處灼傷脫毛，下體遭不明物燙到融化，垂死掙扎倒地，有善心人士將貓送醫治療仍不治，網友撻伐質疑有人惡意虐貓，台中市動物保護防疫處今日指出，飼主到案說明，但這隻貓走失一段時間，請警方調閱文化路一帶的監視器畫面緝兇。

    這隻流浪貓在12日夜間被網友通報救援送醫，不幸於13日往生，流浪貓嚴重燙傷，臨死前承受極大痛苦，洪姓愛媽獲報將貓送醫，因傷重往生，質疑怎會有人忍心下手。

    台中市動物保護防疫處處長林儒良今日指出，飼主今日到案說明，這隻貓有經過結紮有寵物登記，已經走失一段時間，兩週前有在街頭發現，但抓不回來，沒想到會遭到意外。後續將進行動物法醫檢查，以釐清貓隻受傷及死亡原因。

    動保處呼籲民眾應愛護動物，如不喜歡動物也不應任意虐待、傷害動物，如民眾有進一步事證亦請聯繫並提供動保處，倘故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動物保護法可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

    虎斑貓遭熱油灼燒，體無完膚。（民眾提供）

    虎斑貓遭熱油灼燒，體無完膚。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播