虐童案層出不窮 竹縣議員何智達籲建立監視影像上傳雲端備份存查機制

新竹縣議員何智達針對道禾托嬰中心不當對待幼兒事件，籲請中央應積極處理、促成所有托嬰中心監視影像上傳雲端備分存查這個機制。（記者黃美珠攝）

2024/08/15 14:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕無黨籍新竹縣議員何智達今天以央行黃金儲備來比喻我國嬰幼兒的「寶貝」程度，公開喊話衛福部應該立刻建立全國各托嬰中心監視錄影資料上傳雲端備份存查的機制，而不是原地踏步在釐清法源當中；對於道禾托嬰中心被控涉嫌不當對待幼嬰事件，他主張應該用刑法重傷害犯罪構成要件中的「其他重大不治或難治傷害」來究責道禾及涉案人員。

儘管受害幼嬰家長L小姐今早公開感謝新竹縣政府社會處處置道禾托嬰中心不當對待其子事件的協助，但縣議員何智達依舊不滿社會處處置不夠明快且有瑕疵、沒有同理家長。

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何智達說，道禾在大新竹地區還有2家托嬰中心，社會處獲報後就該同步也稽查另外2家且取得這2家的監視錄影畫面，以免這另外2家也隱藏有類似問題，畢竟這些影像畫面不是任何人都可以取得，就連受害家長也不能即時拍照保全證據。

何智達認為，社會處只要在影片中看到了保育人員確實有不當對待幼兒的事實，證據充分就該立刻裁處，而非等所有取得的影片畫面都看完了才說要來開會處理。這樣的虐嬰事件，社會處在調查是否確有其事外，也要清查托嬰中心的保育人員是不是有超時或超量工作的狀況，才會在待遇不高下無視法律、衍生虐嬰，給社會明確交代。

另何智達也質疑衛福部相關主管機關受訪時說重大兒虐檢討要有死亡或重傷2大構成要件，其中重傷的定義回歸刑法的規範，但他認為傷害不限於身體，心靈、精神方面也應該算入，刑法規定中有「其他重大不治或是難治的傷害」這項，所以他主張本案可以援引提告處罰道禾托嬰中心及其涉及本案的人員涉嫌重傷害幼嬰。

至於在所有托嬰中心依法都須設監視錄影系統下，何智達呼籲衛福部社家署對這些影像是否統一上傳雲端備份的問題，不要再停留在欠缺法源依據、涉及資料管理等問題仍要釐清法律的階段。

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