越南移工用台灣柚子料理家鄉菜 屏東在地企業響應善行助植物人

中洲建設董事長黃啟倫（中）響應創世中秋義賣，受到創世屏東院院長林艾樺（左）感謝。（記者羅欣貞攝）

2024/08/15 12:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每逢佳節倍思親，許多遊子在中秋會回家團聚，然而在台工作的外籍移工卻只能透過料理一解思鄉之情，為讓更多人了解家鄉美味，並協助創世屏東院推廣中秋文旦義賣，越南籍生活服務員武氏賢今天（15日）以文旦製作創意料理，包括越南春捲與柚子甜湯，屏東在地企業中洲建設十分感動，現場認購600盒5斤文旦禮盒響應公益，部分文旦並轉捐弱勢家庭。

屏東創世今天（15日）在屏東市北勢頭玄聖殿廣場，舉辦「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動，北勢頭玄聖殿主委、中洲建設公司董事長黃啟倫等人到場響應公益。

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對於外籍移工而言，語言、文化的差異是在台工作最需克服的難題，武氏賢離鄉背井到創世屏東院工作，用自己的專業盡心盡力照顧植物人，也深知植物人及家屬的痛苦煎熬，當知道文旦義賣是為募集服務經費，特地穿上家鄉傳統服飾，烹調最愛的家鄉創意料理，用自己的力量，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。

中洲建設公司董事長黃啟倫表示，認購創世屏東院文旦禮盒，是公司每年必做的公益活動，連續5年協助植物人照顧，希望有更多人一起加入；此次總共認購600盒5斤文旦禮盒，除送給親友員工外，部分以玄天上帝名義轉捐給弱勢家庭，讓他們感受到社會的溫暖。

創世屏東院院長林艾樺表示，創世屏東院目前安養54位植物人，到宅服務73位植物人及重度臥床老人，植物人服務從不停歇。盼社會大眾響應創世中秋義賣活動，除了文旦，還有月餅、餅乾禮盒，過中秋、品美食、做公益，幫助植物人常年服務。

越南籍生活服務員武氏賢（左）用台灣柚子料理創意越南春捲。（記者羅欣貞攝）

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