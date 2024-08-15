為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    越南移工用台灣柚子料理家鄉菜 屏東在地企業響應善行助植物人

    中洲建設董事長黃啟倫（中）響應創世中秋義賣，受到創世屏東院院長林艾樺（左）感謝。（記者羅欣貞攝）

    中洲建設董事長黃啟倫（中）響應創世中秋義賣，受到創世屏東院院長林艾樺（左）感謝。（記者羅欣貞攝）

    2024/08/15 12:52

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕每逢佳節倍思親，許多遊子在中秋會回家團聚，然而在台工作的外籍移工卻只能透過料理一解思鄉之情，為讓更多人了解家鄉美味，並協助創世屏東院推廣中秋文旦義賣，越南籍生活服務員武氏賢今天（15日）以文旦製作創意料理，包括越南春捲與柚子甜湯，屏東在地企業中洲建設十分感動，現場認購600盒5斤文旦禮盒響應公益，部分文旦並轉捐弱勢家庭。

    屏東創世今天（15日）在屏東市北勢頭玄聖殿廣場，舉辦「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動，北勢頭玄聖殿主委、中洲建設公司董事長黃啟倫等人到場響應公益。

    對於外籍移工而言，語言、文化的差異是在台工作最需克服的難題，武氏賢離鄉背井到創世屏東院工作，用自己的專業盡心盡力照顧植物人，也深知植物人及家屬的痛苦煎熬，當知道文旦義賣是為募集服務經費，特地穿上家鄉傳統服飾，烹調最愛的家鄉創意料理，用自己的力量，協助推廣文旦義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。

    中洲建設公司董事長黃啟倫表示，認購創世屏東院文旦禮盒，是公司每年必做的公益活動，連續5年協助植物人照顧，希望有更多人一起加入；此次總共認購600盒5斤文旦禮盒，除送給親友員工外，部分以玄天上帝名義轉捐給弱勢家庭，讓他們感受到社會的溫暖。

    創世屏東院院長林艾樺表示，創世屏東院目前安養54位植物人，到宅服務73位植物人及重度臥床老人，植物人服務從不停歇。盼社會大眾響應創世中秋義賣活動，除了文旦，還有月餅、餅乾禮盒，過中秋、品美食、做公益，幫助植物人常年服務。

    越南籍生活服務員武氏賢（左）用台灣柚子料理創意越南春捲。（記者羅欣貞攝）

    越南籍生活服務員武氏賢（左）用台灣柚子料理創意越南春捲。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播