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    中捷公廁乾淨舒適受好評 「市政府站」公廁全新改裝

    台中捷運公廁品質深獲旅客好評（中捷公司提供）

    台中捷運公廁品質深獲旅客好評（中捷公司提供）

    2024/08/15 12:17

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷公廁深受好評，要讓每一站公廁有特色，「市政府站」公廁全新改裝；中捷公司表示，攜手社會團體與在地企業推動「中捷公廁．共築美藝」計畫，將姑婆芋、山蘇、腎蕨等山林植栽妝點公廁角落，提醒旅客重視山林復育，原昇管弦樂團8月20日也將到市政府站快閃演奏，為公廁變身活動拉開序幕

    中捷公司表示，台中捷運車站公廁的清潔乾淨與舒適，歷來深獲旅客好評，今年秉持重視旅客體驗的理念，從「五感體驗」出發，邀請台灣山林復育協會佈置原生植物，營造山林意境，盆器特別選擇新社區福民國小學童陶藝作品，展現小朋友的藝術天分。

    公廁內也採用生原家電除菌循環扇與軸流風機，搭配樸真香氛精油釋放香氣，調節涼爽空氣與清新香氣，廁間還擺放獨立音響，循環播放隱藏版沿線地景音樂演奏會，讓愉悅的音符舒緩身心。

    中捷公司董事長顏邦傑表示，中捷公廁管理的核心理念是「關注人本需求，創造公益價值」，中捷公廁不能只是「不髒、不臭、不濕」，要「有香味、有風格、有價值」，成為美學都市裡的亮點，也是中捷履踐企業社會責任的方式。市政府站是中捷旅運量第二高的車站，公廁使用較其他車站密集，因此「中捷公廁．共築美藝」合作計畫就從這裡開始。

    中捷公司表示，市政府站公廁參加環境部2024年「我家廁所超級讚」評比活動，即日至9月15日開放民眾網路投票，填寫E-mail資料後參與，每組E-mail每日投4票（每個類別各1票），環境部將於參與票選民眾中抽出10位，每位獲得10萬點綠點，邀請市民一起參與並票選支持「捷運-台中市政府站出口1」公廁。

    台中捷運市政府站公廁擺設植栽-陶藝及攝影作品，打造微型藝文空間（中捷公司提供）

    台中捷運市政府站公廁擺設植栽-陶藝及攝影作品，打造微型藝文空間（中捷公司提供）

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