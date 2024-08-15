環境部擬提高燃燒SRF檢測頻率 預計年底前上路

環境部預告草案，要求使用SRF或廢棄物等資源循環燃料的業者，須提高戴奧辛等空氣污染物的檢測頻率。（資料照）

2024/08/15 09:32

〔記者陳嘉怡／台北報導〕燃燒SRF（固體再生燃料）發電，依現行規定須2年檢測1次戴奧辛等污染物的排放量，環境部昨預告草案，擬將檢測頻率提高至1年2次；燃燒第3類資源循環燃料，如營建業廢木材，檢測頻率則提高到1年4次，違者最重可罰2000萬元，草案預計年底前上路。

環境部昨預告「公私場所應定期檢測及申報之固定污染源」修正草案，要求工廠煙囪等固定污染源，使用第2、3類資源循環燃料，需提高空氣污染物檢測頻率；未定期檢測或未符合申報標準者，可處10萬至2000萬元罰鍰。

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環境部大氣司副司長張根穆說明，針對資源循環燃料有分一、二、三類，第一類俗稱白料例如原生木材，第二類是SRF，第三類是其他再利用，例如從營建廢棄物篩出來的廢木材。

張根穆表示，此次草案修正重點主要是提高SRF和第三類的戴奧辛排放檢測頻率。由於 SRF和第三類都可能含氯，燃燒後產生戴奧辛，但戴奧辛沒辦法依靠工廠煙囪加裝「連續自動監測設施（CEMS）」自動監測，必須加強監測頻率。

張根穆表示，戴奧辛本來是二年檢測一次，修正後第二類改成一年兩次；第三類則是一年四次，等同於每季一次。若同時混燒2、3類資源循環燃料，則適用第3類的標準。戴奧辛檢測費用非常貴，也希望透過提高檢測率，讓業者加強資源循環燃料來源的管理。

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