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    找到了！9旬翁觀魚假牙脫落 里長陳耀金率水巡隊志工溪底撈「牙」

    找到了！桃園巿中壢區幸福里民假牙「離家出走」，里長陳耀金率水巡隊志工溪底撈「牙」。（盧彥如提供）

    找到了！桃園巿中壢區幸福里民假牙「離家出走」，里長陳耀金率水巡隊志工溪底撈「牙」。（盧彥如提供）

    2024/08/14 23:39

    〔記者李容萍／桃園報導〕住這里真「幸福」！桃園市中壢區幸福里一名90多歲的高姓老翁和家人，日前用力敲開里長家大門，商請協助找尋他掉落新街溪，價值不斐的「假牙」，原來這位老翁在自家緊鄰新街溪的後院觀魚，見魚兒成群覓食，逆流而上，不禁讚嘆幾聲，未料，假牙竟然脫口而出，掉落溪底；幸福里長陳耀金見里民假牙離家出走、心急如焚，立即率幸福里水環境巡守隊志工下溪溪底撈「牙」，20多分鐘後不負眾望完成使命！

    這件里長為里民服務的超級任務，近日經幸福里總幹事盧彥如以生花妙筆把事件經過PO在中壢區的社群網頁引起熱議，網友也留言感動表示，真是「里長難為」、「辛苦了」，並大讚陳耀金是「使命必達的里長」、「萬能牌里長」也是「幸福里，神隊友」。

    原來，當天陳耀金接獲老里民拜託，二話不說，立即扛起折疊式鋁梯，率領正在日常巡檢的水巡隊隊員，下溪約2層樓深的新街溪畔雜著堆內「尋寶」去！

    一行人到了定點，打開梯子、鎖緊，再置入湍急溪水，陳耀金身先士卒，率先下溪，只見溪底雜草叢生，里長除一一拔除，並展開火眼金睛猛然一瞧；嘿！該離家出走數小時的「小牙兒」，就被他手到擒來，拾獲上岸，現場響起如雷掌聲，而掉牙的高姓老翁喜見老友小牙兒，興奮莫名，也快樂轉圈圈，在夕陽西下，大夥結束這個不簡單超級任務！

    找到了！桃園巿中壢區幸福里民假牙離家出走，里長陳耀金率水巡隊志工溪底撈「牙」。（盧彥如提供）

    找到了！桃園巿中壢區幸福里民假牙離家出走，里長陳耀金率水巡隊志工溪底撈「牙」。（盧彥如提供）

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