新明國中棒球隊LLB三連霸 張善政接機贈「桃園之光」彩帶

新明國中勇奪LLB世界次青少棒錦標賽3連霸，桃園市張善政（中）接機贈「桃園之光」彩帶。（桃園市政府提供）

2024/08/14 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新明國中赴美國參加「2024 年世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽」，3連霸勇奪世界冠軍。桃園市長張善政今晚（14日）率領市府團隊與選手家長到桃園國際機場接機，為選手們披上花圈及「桃園之光」彩帶，恭賀球隊贏得世界冠軍，全場嗨翻。

張善政指出，桃園市各級棒球實力堅強，他期勉小選手們持續努力精進，未來繼續在少棒、成棒中發光，成為傑出的明日之星，也讓桃園成為世界矚目的棒球城市。

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教育局統計，2024世界次青少棒錦標賽共7國12個區域代表隊伍參賽，競爭激烈，新明國中以四戰全勝的絕對優勢拿下世界冠軍。新明國中曾在2013、2016、2017、2018 、2023年五度獲得LLB世界次青少棒錦標賽冠軍，本屆2024年已是第六次成功將冠軍榮耀帶回台灣，替台灣寫下累積第十冠紀錄。

教育局長劉仲成說，市府鼓勵學校依特色成立運動代表隊，編列預算支持，讓熱愛運動的學生擁有更完善的運動環境。這次比賽將依「桃園市高級中等以下學校績優體育學生參加國際性體育競賽獎勵要點」，核發每位學生獎勵金3萬元，共計核發42萬元整，嘉勉選手們的優異表現。

桃園市議員黃崇真、大園區長余誌松、新明國中校長李孟憲、桃園市棒球總顧問張滄彬等人都到機場接機，迎接桃園的榮耀、台灣的驕傲凱旋歸國。

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