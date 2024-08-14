台中石岡熱氣球嘉年華含金量高 李洋、林郁婷8/23當開幕嘉賓

台中熱氣球嘉年華23到25日在石岡登場。（台中市政府提供）

2024/08/14 21:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中石岡熱氣球嘉年華23日到25日在石岡區土牛運動公園登場，台中市民政局長吳世瑋今天宣布，除了6場熱氣球繫留升空體驗、精彩音樂饗宴、8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀等系列活動，開幕當天更邀到奧運金牌得主李洋及林郁婷擔任來賓。

吳世瑋說，台中石岡熱氣球嘉年華已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，深受好評，今年有包括巴西人氣卡通小雞「洛蒂．多蒂」、石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球輪番展演；更力邀到奧運英雄羽球男雙冠軍李洋及為台灣打下第一面奧運拳擊金牌的拳后林郁婷前來共襄盛舉。

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石岡區公所區長劉素幸指出，熱氣球繫留體驗「定點升降」採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4到6分鐘，體驗時間限23日到25日上、下午共6場，購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張（使用期限到8月26日）。

石岡區公所提醒，活動期間周邊道路通管制，活動會場停車位有限，建議利用大眾運輸或接駁車到會場，8月23日到25日都有免費接駁車，每15到20分鐘發車一次，上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁，下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。自行開車可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車到土牛國小，接著沿國校巷步行約10到15分鐘，即可到達活動會場。

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