汐止麵店「肉上插鐵絲」畫面曝 闆娘致歉這樣說

民眾爆料，在新北市汐止區某麵店用餐，拌麵時突然「發現鐵絲插在肉上」。（擷取自臉書社團「汐止集團」）

2024/08/14 19:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕再爆食安問題！日前有民眾爆料，在新北市汐止區某麵店用餐，拌麵時卻突然「發現鐵絲插在肉上」，讓她當場嚇傻直說，「也太誇張」，錄影PO上臉書社團「汐止集團」，不少網友留言，「還好沒吃下肚」、「感覺吃進去到胃再到腸子，不知道插在哪個器官就GG了！」業者回應，「鐵絲從哪而來感到莫名，所以希望消費者來店說明，讓她來做改進。」

有民眾在臉書社團PO文指出，「該麵店在觀光夜市最前面的店家蠻有名的，近日到店購買肉絲湯麵，既然連吃都沒吃，在攪拌麵條時，發現類似銀色那種菜瓜布的鐵絲插在肉上」，讓她直呼，「也太誇張了吧⋯⋯這應該是食安問題吧⋯⋯這間生意很好，買了很多次了，今天整個讓我大傻眼，嚇到我了，衛生的部分我質疑了。」

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影片曝光後，不少網友留言，「還好沒吃！」、「這吃進去喉嚨到胃到腸子，不知道插在哪個器官就GG了」、「自己煮最安全」、「餐飲業不是很久以前就禁用鋼絲球？飯店都禁止了，可能小攤販比較沒觀念，還沒禁止之前新聞經常報鋼絲球在餐點裡，後來不知道是哪個單位？就明文規定禁止使用鋼絲球了。」

記者致電業者查證，老闆娘一開始未回應，僅說「家裡有事休息」；記者再撥第二次電話時，老闆娘致歉說，「如果有任何缺失，她盡量改進，但消費者不當面說有鐵絲，也不知道鐵絲從哪裡來，感到莫名其妙，而平時環境整潔都處理非常乾淨，且在汐止開業已多年，也有不少民眾都說很努力清潔，所以希望消費者來店說明，讓她來做改進。」

新北市衛生局說，將派員依據食品良好衛生規範準則稽查，加強查核環境衛生、食品操作衛生及品管，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

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