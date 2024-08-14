為「阿嬤生活節」暖身 台南左鎮重現古早味筍醬

台南市左鎮區公所結合光榮社區發展協會，號召社區居民一起製作筍醬，希望找回阿嬤時代的古早味，也為「阿嬤生活節」暖身。（左鎮區公所提供）

2024/08/14 19:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市左鎮區是竹筍產區之一，種植面積約252公頃，產量3019公噸。左鎮區公所今（14）日結合光榮社區發展協會，號召社區居民一起製作筍醬，希望找回阿嬤時代的古早味，為10月下旬登場的「阿嬤生活節」暖身。

左鎮「阿嬤生活節」由左鎮區公所結合區內5個社區發展協會及菜寮溪產業觀光協會共同舉辦，並獲得台南市文化局社區營造計畫補助，將以食、衣、住、行、育、樂等各個面向，呈現50年代左鎮區的生活樣貌，希望藉此讓社區一起動起來，也讓民眾認識左鎮的人文采風與歷史。

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而為了找回阿嬤年代的古早味，公所之前邀集5個社區一起製作破布子，今天再與光榮社區發展協會共同舉辦「古早味筍醬」製作工作坊，為阿嬤生活節做準備。

左鎮區長余基吉說，早期農村生活物資匱乏，農民常製作筍醬、破布子等醃製物。每年麻竹筍熟成後，農民會將竹筍切塊，加鹽醃製泡軟約1天後，再加入糖、豆豉、米酒、蔭油等調味，封存約2到3個月後即可開封食用。

製作過程也請來南台科技大學協助影像紀錄，預計10月底舉辦成果發表會。

台南市左鎮區公所結合光榮社區發展協會，號召社區居民一起製作筍醬，希望找回阿嬤時代的古早味，也為「阿嬤生活節」暖身。（左鎮區公所提供）

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