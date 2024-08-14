新北就是哈這味（位）！走進產地認識客家美食 新影片8/15開播

三峽谷芳有機茶園全家福（後排）及ㄚ樺媽媽團隊（前排）。（記者羅國嘉攝）

2024/08/14 16:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市客家事務局為推廣客家美食，拍攝「新北就是哈這味（位）」美食料理系列影片，15日開播第一集，每週4更新一集。客家事務局局長林素琴說，美食料理系列影片至今邁入第5年，今年為因應大眾對健康的重視及提倡食農教育風氣，首度將料理美食廚房移師食材產地，讓市民進一步對客家文化有所了解。

客家局提到，今年透過實地踏尋挖掘新北在地食材，由產地主人親自口述介紹食材的種植、維護、挑選及料理等行業專業知識，及感受產地達人的人情味故事，讓健康、教育與美食交織出別有一番風味的美食料理。

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客家局說明，今年系列影片共計5集，其中4集邀請歷年哈這味影片拍攝參與度高的台柱料理達人「ㄚ樺媽媽」及代表新北客家新生代的「新北市哈客青年智庫團」成員，加上新北在地嚴選產地商家，透過各行業達人的帶領下，認識蜜蜂照顧的過程、有機農作物的耕作要領及了解到族群關係的互動邊界的變動，藉此更深入地貼近地方經濟及文化圈。

客家局說，影片介紹多種客家創意料理，讓大眾從飲食出發，去了解客家自然與人文的內涵，另外一集則是帶大家來到通過環境教育認證並結合客家文化特色的新北市客家文化園區，一同參與園區內客家美食。

林素琴說，「新北就是哈這味（位）」影片將於15日開播第1集，並於每週4更新一集，看影片還可上新北市客家局臉書參加抽獎。

新北市客家文化園區擂茶DIY活動。（記者羅國嘉攝）

養蜂專家陳冠樺（左）及料理達人ㄚ樺媽媽（中）與哈客青年智庫團成員黃乙軒（右）共同製作蜂。（記者羅國嘉攝）

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