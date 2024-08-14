風災停電3週！鹿谷茶農叫苦 台電：午後大雨阻礙搶修

受風災影響，南投鹿谷鄉大崙尾山電桿傾倒，當地茶廠停電3週，台電已重設電桿，但山區持續午後大雷雨，多處電力搶修受阻。（台電南投區處提供）

2024/08/14 16:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風造成南投鹿谷鄉多處道路、電力中斷，雖陸續搶通，但大崙尾山一帶電桿傾倒，茶廠停電3週無法製茶，茶農叫苦連天。台電回應，災後已重設電桿，但最近午後大雷雨，道路土石泥流影響搶修，以致電力尚未復通，目前只剩重拉電線，待天氣穩定就可及早復電。

鹿谷茶農說，颱風期間大崙尾山道路多處落石、樹倒阻斷，電桿傾倒，當地茶廠都停電，颱風都已過3週，茶廠依舊停電，巡查沿途路況，發現電桿已重新設立，但就是沒送電，秋茶無法製作，附近茶農心急如焚，深怕成為被台電遺忘的一群，只希望儘快復電。

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台電南投區處回應，風災過後鹿谷、竹山持續午後大雷雨，搶通的道路又出現阻斷，各地的台電人力均持續挺進搶修，目前受理待修復的電桿就有147件，有些案件還不只要修1支電桿，是要修復6到7支電桿，待修數量太大，影響搶修進度。

南投區處說，有關大崙尾山地區茶廠的停電狀況，目前已重設電桿，只待廠商重新拉線，但山區午後持續大雷雨，不僅道路土石泥流阻礙通行，雷雨天氣也影響作業安全，近期會趁天氣穩定儘快搶修，以利茶農製茶作業。

近期南投持續有午後大雷雨，導致台電在鹿谷鄉等山區的電力搶修，頻受雨勢與土石泥流影響復電進度。（台電南投區處提供）

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