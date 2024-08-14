16條自行車人氣友善旅宿票選出爐

自行車友將自行車停放在福容大飯店 福隆。（記者羅國嘉攝）

2024/08/14 15:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升國人騎乘自行車旅遊，並提供遊客人車住宿服務，交通部觀光署積極推動友善和安全的16條多元路線，並於今年7月舉辦2年1次的「自行車友善旅宿人氣票選」活動，其中最高票5家分別以福容大飯店福隆、烏山頭大飯店、田中文創旅店、樂樂日暉溫泉酒店、瑞穗天合國際觀光酒店等獲獎。

觀光署指出，今年7月舉辦的活動，以16條多元自行車路線為票選主題，並於7月7日至15日，由全國的網友上網投票，以票數來支持心目中的旅宿，並在今（14）日辦理「2024自行車友善旅宿人氣票選頒獎典禮暨媒合會」，由副署長林信任頒獎，給予得獎業者鼓勵及肯定。

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觀光署表示，此次票數排名最高前5，分別為新北市東北角多元路線（黃金山海）的福容大飯店 福隆3852票、台南市西拉雅多元路線（菱波官田）的烏山頭大飯店3722票、彰化縣參山多元路線_八卦山、二水的田中文創旅店3357票、台東縣花東縱谷_田園風光多元路線的樂樂日暉溫泉酒店3334票，及花蓮縣花東縱谷路線_森林溫泉多元路線的瑞穗天合國際觀光酒店3208票等。

林信任表示，台灣的自行車友善旅宿已突破5千家，也逐漸成為世界在自行車旅遊上一個重要的旅遊目的地，今天很高興有16家全台各地自行車的友善旅宿，能夠獲得獎項跟肯定，未來觀光署也會持續推動自行車友善旅宿的升級，以及國際行銷，並擴充友善點，讓這些點串連，成為國際旅客來到台灣騎自行車旅遊的沿途補給站，及友善路網連結。

連續榮獲3年人氣票選的福容大飯店福隆，駐店總經理戴瑞宏說，福容基本上是以運動度假為主要核心飯店，致力在推廣各式各樣活動，包含水上活動、登山健行、自行車環縣等，而福容本身是友善自行車飯店，所以有提供維修站、清洗區、洗衣區等服務給車友，這次能夠連續3年獲自行車友善飯店第1名，主要是消費者針對這些項目的喜愛，所以希望在自行車友善這塊，能夠做更多的事情，讓消費者每次在環島過程都會停留在福容，除吃美食、看美景外，也能享受溫泉及自行車設施服務。

觀光署表示，現場舉行產業媒合會，除有16條多元自行車路線及自行車友善旅宿的介紹攤位外，也邀請自行車相關業者、旅行業者及單車團體等一同參與，透過產業及單車團體間交流，促進旅宿業者提升服務品質和設施，更加符合旅行者需求。

MID手工單車創辦人李漢堂說，以往旅宿業者都沒有電動輔助這區塊，所以消費者在租借過程中意願不高，這2年推出電輔車後，租借有提高，而MID也推出碳足跡計畫，以每1公里為設定點，轉換成大概3到5塊錢左右碳幣，讓車友能在特約的商家做折抵消費，不僅吃好玩好，也能促進綠色觀光，帶動淨零碳排。

2024自行車友善旅宿人氣票選得獎業者。（交通部觀光署提供）

交通部觀光署副署長林信任（中）、福容大飯店福隆駐店總經理戴瑞宏（右）、行銷部經理陳泰傑（左）共同合影。（記者羅國嘉攝）

交通部觀光署副署長林信任與16家自行車友善旅宿業者拍大合照。（記者羅國嘉攝）

交通部觀光署積極推動友善和安全的16條多元路線。（記者羅國嘉攝）

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