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    8/12開跑！北市釋出1650個職缺 月薪上看5萬

    北市就服處這週邀集32家知名廠商提供1650個工作機會。（台北市勞動局提供）

    北市就服處這週邀集32家知名廠商提供1650個工作機會。（台北市勞動局提供）

    2024/08/11 18:59

    〔記者江采蓁／台北報導〕台北市就業服務處這週邀集多家企業共釋出1650個工作機會，勞動局長高寶華也表示，8月15日將首度與青年局辦理擴大徵才，邀集全球知名餐飲相關品牌如星巴克、亞尼克、香繼光集團等32家廠商進行現場徵才活動，釋出近300個職缺，其中香繼光特別開出儲備幹部職缺最高享有50K。

    就服處於8月12日至8月16日邀集台灣松本清、統一超商、大潤發、好樂迪、皓群科技、敦謙國際智能科技等32家廠商，共釋出1650個工作機會，8月12日於景美就服站舉辦，8月13日於內湖就服站，8月14日於西門就服站，8月15日於景美、艋舺、南港東明及信義就服站，8月16日於西門就服站舉辦。

    高寶華表示，本週也首度與青年局辦理聯合擴大徵才，將於8月15日13時30分至16時30分於青年局舉辦，邀集全球知名餐飲相關品牌，星巴克、亞尼克、香繼光集團等業者直接在現場進行徵才活動，釋出近300個職缺，其中亞尼克開出的職缺如門市人員、巡檢、烘焙師、包裝人員等無經驗皆可報名；而香繼光特別開出儲備幹部職缺最高享有50K，歡迎剛畢業的社會新鮮人、準備求職或轉職的青年踴躍參加。

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