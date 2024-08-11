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    61歲男入睡變昏迷不醒！澎湖醫療直昇機後送高雄長庚搶命

    七美民眾不明原因意識改變，緊急申請凌天航空直昇機後送。（凌天航空提供）

    七美民眾不明原因意識改變，緊急申請凌天航空直昇機後送。（凌天航空提供）

    2024/08/11 19:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕週日假期澎湖醫療不打烊！澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，今（11）日接獲空審中心諭令，執行七美衛生所一名年約61歲男性，因不明原因意識改變，申請直昇機醫療後送，由七美直接送往高雄長庚醫院搶命。

    根據了解，七美病患在10日晚間入睡後，直至今（11）日白天仍未清醒，多次呼叫也未見回應，因此家屬察覺有異，立即撥打119，由七美消防隊驅車協助送往七美衛生所進行檢查，經衛生所檢查後給予氧氣面罩、週邊靜脈管路等治療後，申請凌天航空直昇機醫療後送獲准。

    飛行過程中病患仍持續昏迷，凌天航空醫護人員持續給氧、生命徵象檢測等醫療照護。凌天航空在下午4時41分澎湖機場起飛、下午4時56分七美機場落地、下午5時03分七美機場起飛、下午5時36分小港機場落地，由在機場跑道等待的救護車，直接送往高雄長庚醫院搶救。

    凌天航空進駐澎湖滿6年之際，不僅救人無數，擔任空中醫療守護神，今年更製作澎湖縣駐地醫療直昇機AW一六九型直昇機鑰匙圈，該鑰匙圈是由1名主動脈剝離病患，經凌天航空後送台灣本島搶救康復的病患家屬繪製，其鑰匙圈的意義非凡，代表著家屬對凌天航空的感激，更是代表澎湖人對於駐地醫療直昇機常駐的肯定。

    凌天航空守護澎湖健康滿六年，成為空中守護神。（凌天航空提供）

    凌天航空守護澎湖健康滿六年，成為空中守護神。（凌天航空提供）

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