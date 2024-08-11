普度八七水災亡靈！田尾「拜圳頭」恭請國聖爺神尊坐鎮

田尾鄉舉行八堡圳「拜圳頭」儀式，鄉民還特地將國聖宮的「國聖爺」神尊到祭典會場坐鎮。（記者陳冠備攝）

2024/08/11 19:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年農曆七月八日，彰化縣田尾鄉都會舉行「拜圳頭」儀式，相傳當年發生八七水災洪患，八堡圳上游遇難的民眾，被洪水沖流至田尾鄉新生村附近的八堡圳支流，為使遇難者安息，當地鄉民每年此時都會在圳頭岸邊舉行普度祭拜儀式，特別的是，每年祭祀還會請來「國聖爺」鄭成功的神尊到祭典會場坐鎮。

1959年8月7日中部地區發生一場驚天動地的大水災，豪雨造成社頭鄉八卦山脈許厝寮一帶村莊幾乎滅村，不少遇難民眾屍體被洪流沖到八堡圳內，再一路沖到田尾鄉新生村一帶圳頭堆積，為使遇難者安息，舉行普度儀式，後來成為每年傳統。

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不過也有一說，八七水災發生後造成八堡圳潰堤，當地民眾狂向地方信仰國聖宮主神鄭成功等神尊，祈求洪水消退，後來每年農曆七月八日在圳溝岸舉行祭拜活動，都會請鄭成功等神尊到祭典會場坐鎮。今（11日）下午舉行儀式，支流沿岸的北鎮、睦宜、新生等村民，帶著肉粽、牲禮、鮮花、素果、香燭等前來祭拜。

邱姓地方耆老表示，田尾「拜圳頭」最早可追溯到1898年，因當時田尾八堡圳支流發生嚴重崩塌，先人重建後為祈求平安，開始舉辦拜圳頭儀式，說也神奇，往後就沒再發生過崩塌。

田尾鄉長許淑美（前藍衣者）帶領地方仕紳民眾一起祈福。（記者陳冠備攝）

為普度八七水災亡靈，田尾鄉內八堡圳支流沿岸村民，連續65年舉辦八堡圳祭儀式祈求平安。（記者陳冠備攝）

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