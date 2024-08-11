北市老屋電梯補助申請案去年僅12件 議員曾獻瑩質疑推廣成效不彰

北市老屋比例逾七成，市府去年起推行增設老屋電梯補助，去年申請案卻僅12件。示意圖。（資料照）

2024/08/11 17:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕北市老屋比例逾七成，位居全台之冠，市府自去年起推行增設老屋電梯補助。但國民黨台北市議員曾獻瑩指出，北市有8萬棟老屋，去年卻僅有12件電梯增設補助申請案，實在太少了。都更處回應，相關補助持續透過多元管道推廣行銷，並逐年滾動檢討補助措施。

北市屋齡30年以上、無電梯的老屋超過8萬棟，北市都更處自去年3月起增設老屋電梯補助，每座補助總工程經費60％，上限300萬元；若屬都更整建或維護策略地區，補助總工程經費提升至80％，上限480萬元。

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但曾獻瑩指出，北市有8萬棟老屋，去年卻僅有12件電梯增設補助申請案，實在太少了，推測是因電梯增設基地空間不足、經費不足、1樓住戶反對等因素，導致社區難取得共識，建議都更處加強推廣補助內容，並降低整合阻力。

都更處表示，補助政策推行以來累積312件申請案，包含外牆拉皮、增設電梯、結構補強，已核准補助197件，完工撥款金額共2億7448萬餘元，相關補助持續透過實體說明會、網路平台、大眾捷運月台電視廣告等多元管道推廣行銷，補助措施也逐年滾動檢討。

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