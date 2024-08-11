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    高市金潭國小棒球隊「被修理了一年」 暑假迄今已抱回3個冠軍盃

    金潭國小棒球隊今年抱回勝求盃冠軍。（圖由簡仲信提供）

    金潭國小棒球隊今年抱回勝求盃冠軍。（圖由簡仲信提供）

    2024/08/11 16:09

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區金潭國小棒球隊去年因六年級生戰力不足，由五年級生上陣比賽，當砲灰「被修理了一年」，因鏖戰經歷豐富大翻身，今年暑假一個月內就抱回3個冠軍盃，且未來戰力補充順利，戰績可期。

    金潭國小棒球隊曾於2011年赴美國威廉波特參加世界少棒錦標賽，後來因戰力補充出現空窗期，戰績總在全國聯賽八強止步，不過今年暑假大蛻變，7月份南征北討拿下了傳愛盃、勝求盃、太武盃3個冠軍，仍秣馬厲兵，將挑戰緊鑼密鼓的高雄市關帝廟盃等賽事。

    校長簡仲信指出，暑假幾乎為所有學校球隊最密集比賽時期，透過彼此觀摩競技，是球技大躍進最佳機會，金潭棒球隊也報名了重要比賽，今年暑假成績會特別亮眼，是因為去年「被修理了一年」。

    他說，金潭棒球隊今年只有2名六年級畢業生，也就是說，之前先發人數不足，有不少四、五年級生上場湊數，因此沒有耀眼戰績，如今升上六年級，卻已有一、二年比賽經驗，面對中北部兵強馬壯的傳統勁旅時，總有信心放手一搏。

    金潭國小長期面臨資源窘迫，戰力補充不足，這個暑假不僅有好戰績，也傳來好消息，不論三升四或四升五都兵源充足，簡仲信說，只要有學生加入球隊，金潭國小就有重返榮光的機會。

    金潭棒球隊跨海金門，抱回太武盃冠軍盃。（圖由簡仲信提供）

    金潭棒球隊跨海金門，抱回太武盃冠軍盃。（圖由簡仲信提供）

    金潭棒球隊秣馬厲兵，挑戰即將而來賽事。（圖由簡仲信提供）

    金潭棒球隊秣馬厲兵，挑戰即將而來賽事。（圖由簡仲信提供）

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