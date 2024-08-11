提前慶祝印尼國慶 新住民唱國歌、大玩趣味遊戲

印尼籍新住民們大唱國歌，提前慶祝817印尼國慶日。（記者李文德攝）

2024/08/11 16:06

〔記者李文德／雲林報導〕8月17日為印尼國慶日，雲林縣新住民姊妹協會今在水林鄉提前舉行國慶活動，除唱印尼國歌、吃當地美食外，更安排一系列國慶時當地會玩的趣味遊戲。協會理事長林麗美表示，這是縣內第一次特別針對印尼國慶舉辦活動，未來將再針對不同國家的節慶舉辦活動，讓更多新住民在台灣也能解「思鄉之情」。

「印度尼西亞我們鄉土，我們生長的鄉土，在那裡我們奮起，把我們祖國守護……」數十位來自印尼的新住民朋友們大唱印尼國歌，雖在鄉下村落卻多了歡慶的意味。雲林縣印尼籍新住民大約1300人，多數都居住於沿海地區。雲林縣新住民姊妹協會在水林鄉大溝村舉辦獨立國慶文化節。

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林麗美表示，許多姊妹們遠嫁台灣，過去每逢節慶至多和家人打打電話，彼此問候。於是今年協會主動發起舉辦國慶文化節，讓大家同樂。

唱國歌後，緊接著是一連串精采的競賽遊戲，首先打頭陣便是「吃蝦餅遊戲」（Makan Kerupuk），參加者不能用手，只能用口將吊起的蝦餅吃光。協會顧問陳莎莉說，這是印尼國慶時常常會玩的遊戲，藉以提醒大家不忘獨立前粗茶淡飯的苦日子。

陳莎莉表示，除玩遊戲外，印尼人每逢節日重大活動也會準備錐形薑黃飯（Tumpeng），再搭配蛋、菜、魚肉、雞肉等料理，成為一大盤國慶好料。此外這些配菜都有其意義，如蛋寓意「生活都要靠自己努力」，像炒豆芽、空心菜等，因其生長快速，更帶有「需學習進步」含意。

林麗美表示，姊妹雖在他鄉但能夠為自己國家慶生，心情格外喜悅，未來將會擴大舉辦各地的國慶活動，讓不同國籍的新住民朋友解「思鄉之愁」。

新住民們特地獻上錐形薑黃飯等料理，一同與大家分享。（記者李文德攝）

吃蝦餅遊戲更讓大家不計形象，大口咬下蝦餅，旁邊的姊妹們都笑瘋了。（記者李文德攝）

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