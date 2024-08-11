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    草屯鎮立游泳池委外營運傳變數 公所澄清：按計畫營運

    草屯鎮立游泳池大池因先前颱風與連續午後強降雨，池底有些微泥沙，業者趕工進行清理，今天下午可以開始蓄水。（記者佟振國攝）

    草屯鎮立游泳池大池因先前颱風與連續午後強降雨，池底有些微泥沙，業者趕工進行清理，今天下午可以開始蓄水。（記者佟振國攝）

    2024/08/11 14:07

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮立游泳池經多次努力終於委外營運，並於今（11）日試營運，昨天卻傳出無法聯繫業者，營運恐生變的消息，經公所、業者雙方鄭重確認，小池今天已經能夠使用，大池因先前颱風及連日午後降雨影響，昨天已完成清理，下午就能蓄水，蓄滿後隨即開放，16日（週五）正式營運。

    炎炎夏日需要安全的戲水空間，游泳池是不少民眾首選，草屯鎮立游泳池經多次停業復建，2020年恢復營運，無奈又碰上疫情，讓經營更加困難，委外廠商今年與公所解約，公所於5月起重新招標，為免乏人問津，陸續將游泳池月租金底價從9800元降至100元，7月再次招標終以月租2350元標出。

    為方便暑假親子族群使用，公所協調廠商加快整理環境進度，預計今天能試營運，16日正式營運，昨天下午卻傳出無法聯繫廠商、游泳池營運恐生變數的消息，不少鄉親譁然。

    經公所緊急與廠商取得聯繫，確認只是大池因颱風過後又接連午後大雨，池底有些許的泥沙，為了水質與泳客安全，決定再清洗1次，才又花了不少時間，確認今天小池已經開放試營運，大池下午起蓄水，蓄滿後就會開放，也按原訂時間16日正式收費營運，全票100元、半票50元。

    草屯鎮立游泳池的小池今天已正常試營運。（記者佟振國攝）

    草屯鎮立游泳池的小池今天已正常試營運。（記者佟振國攝）

    草屯鎮立游泳池訂16日（週五）正式收費營運。（記者佟振國攝）

    草屯鎮立游泳池訂16日（週五）正式收費營運。（記者佟振國攝）

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