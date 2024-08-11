土庫百餘年萬得醫院 年底可望修復完工

土庫鎮萬得醫院修復工程進行中，但內部空間依舊保留，此處為手術室。（記者李文德攝）

2024/08/11 13:48

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮萬得醫院1914年由駱萬得醫師開業所立，是早期當地人重要的醫療院所。因建築已百餘年，內部構造年久待修復。近年獲文化部補助修復，經過將1年多整修，預計年底完工。後代駱芬美表示，此處將公共化，無償提供場地讓藝術、文化人士進駐，更是當地文史工作者工作場域。

萬得醫院現址在土庫中山路，當時不只有診治內科、小兒科、婦產科還設有外科手術室當年更是土庫鎮內赫赫有名的醫院。1954年由二代駱雲從醫師接手，更以「賺情不賺錢」的信念，守護著土庫小鎮。而這棟建築極具中西合璧風格，1986年更曾是《小鎮醫生的愛情》電影中取景點。

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萬得醫院1995年停業，駱雲從2016年辭世後，此棟百餘年老建築便由後代駱芬美接手，2019年更是無償提供空間，讓當地文史工作者可以進駐使用。不過因建築內部構造老舊亟待修復，2021年獲文化部「私有老建築保存再生補助計畫」，斥資逾千萬重新修復。

駱芬美表示，修復工程於去年7月開工至今，不管內部空間或者是外觀建築一切「修舊如舊更再舊」，希望能夠重回小時候的原貌。駱芬美笑著說，這地方不僅僅是醫院，而是當時孩子們共同聚集的場所，下課放學後常有朋友都會找她玩樂，對於當地人而言更是乘載許多寶貴回憶。

此次修復找來承接土庫順天宮的團隊，業者林鉅振表示，修復私有老宅是第一次，因老宅內部如化糞池、排水等硬體需要新工法製作，但如何在「新硬體下賦於舊原貌」也是考驗著修復技巧。

駱芬美邊帶著記者走入修復工地邊介紹，眼眸中似是照映出小時候的回憶，「這裡是手術室」、「這裡是診療間」，駱芬美表示，會保留著原留存下來的樣子，針對細節進行整修，預計年底完工，未來此地依舊無償提供空間，讓藝術、文化工作者們集結在此基地，舉辦講座、藝術展，讓這裡成為文化發展的核心。

土庫鎮萬得醫院修復工程進行中，但內部空間依舊保留。（記者李文德攝）

土庫萬得醫院修復工程預計年底完工，駱芬美將無償提供空間給藝術、文史工作者使用。（記者李文德攝）

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