悼念清法戰爭亡靈 鷄籠中元祭普度向先人致敬

2024年是清法戰爭140年，基隆市正砂社區發展協會於今天（11日）在清法戰爭紀念園區舉辦一年一度的中元普度儀式，悼念清法戰爭時犧牲的法國軍人及普度無主孤魂。（記者俞肇福攝）

2024/08/11 13:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕今年是清法戰爭140年，基隆市正砂社區發展協會於今天（11日）在清法戰爭紀念園區舉行了一年一度的中元普度儀式，悼念清法戰爭時犧牲的法國軍人及普度無主孤魂。2024甲辰鷄籠中元祭輪值主普的張廖簡姓宗親會主任委員張通榮、基隆市副市長邱佩琳、法國在台協會副主任陸明莉出席此次活動，代表對先人致以崇高的敬意和深切的悼念。

清法戰爭紀念園區為基隆市市定古蹟，園區內的4座墓塚，為少數清末以來埋葬西洋人為主的公墓。隨著時代的變遷，這些長眠於異鄉的軍人，在很長一段時間內被人們所遺忘。

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基隆市正砂社區發展協會多年來不遺餘力地籌辦中元普度，讓異國軍人亡靈，能夠得到應有的尊重和祭奠，並感受到台灣的溫暖與善意。

邱佩琳表示，基隆市一直以來都是一座包容多元文化的城市，法國公墓是我們城市文化與歷史的一部分。透過這項普度儀式，我們不僅追思逝者，也強調了人類共同的價值觀——尊重生命，珍視和平。

陸明莉（Cléa Le Cardeur）致詞時表示，法國公墓對法國和台灣來說，具有特殊意義，今天的儀式要紀念在西元1884年至1885年間清法戰爭中犧牲的700名海軍軍官、士兵，迄今過了140年，當時基隆的居民也受到這場戰役的摧殘，但基於人性和同情之心，居民安葬在台灣去世的法國英靈，提供安息地。

陸明莉說，這座公墓在歷史上對法國和台灣來說是黑暗的一頁，更是具有象徵意義的地點，也是台法友誼、和解的具體證明，140年後的今天，懷著感動和感恩的心情聚集於此，並尊重台灣和法國的傳統，一起在農曆7月舉行悼念儀式。

今年的中元普度儀式典雅隆重，包括祭拜儀式、音樂演奏、獻香祭拜、法師誦經等活動，不僅紀念了清法戰爭中喪命的法國軍人，也對守衛疆土殉職的清軍表達追思悼念。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，這場活動的一大亮點是來自本地音樂家的演出，以悠揚的樂聲為儀式增添了不少藝術氛圍。她說，這場中元普度儀式，不僅僅是一個祭祀活動，更是一個促進文化交流的平台，透過這場普度活動，基隆向世界展示了它的文化多樣性和包容性，同時也讓更多人瞭解到這段被遺忘的歷史。

2024年是清法戰爭140年，基隆市正砂社區發展協會於今天（11日）在清法戰爭紀念園區舉行了一年一度的中元普度儀式，悼念清法戰爭時犧牲的法國軍人及普度無主孤魂。（記者俞肇福攝）

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