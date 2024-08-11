賀林郁婷奪金 台南1鐘錶店贈57支市價1680元手錶

慶祝「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運女子57公斤級金牌，台南永康鐘錶店WANgT贈送57支手錶及150份飲品。（記者劉婉君攝）

2024/08/11 12:28

〔記者劉婉君／台南報導〕「台灣拳后」林郁婷無畏性別風波，今（11）日勇奪巴黎奧運女子57公斤級金牌，為我國史上首面拳擊奧運金牌，也是台灣代表團本屆奧運的第2金，令國人相當振奮，也大呼「感動！」台南市永康區1家鐘錶店繼5日贈送50支手錶慶賀「麟洋配」獲得羽球男雙金牌之後，今天中午再送出57支市價1680元的女錶，慶祝林郁婷奪金。

林郁婷此次征戰奧運飽受流言蜚語惡意攻擊仍一路奮戰，台灣人民心疼不捨、力挺，今天清晨金牌戰開打時，許多國人也守在電視機前為林郁婷加油，為她奪下金牌而激動歡呼。而台灣健兒再傳奪牌捷報，在台南經營超過30年的鐘錶店WANgT，今天2度送錶同慶，共送出57支手錶及飲品150份同慶。

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WANgT總監Sandra表示，近期台灣選手在頻頻傳回奪牌捷報，因此以實際行動支持小將，希望提升台南民眾對於體育賽事的重視，上週「麟洋配」奪金時即曾舉辦過一次贈錶慶祝活動，今天擴大舉辦第2次，並以林郁婷參加的57公斤級比賽，送出57支錶，期待以自身微薄力量，為台灣帶來正面能量。

今天搶下首個排隊名額的民眾來自南區，5日也曾參與贈錶活動，他說，很看好林郁婷可以奪金，因此今天0時許就已到對面的連鎖超商等待，看完金牌戰再到鐘錶店前排隊。

來自安南區的民眾說，林郁婷無懼一路走來的風雨，台灣人都很挺她，她的精神也得值得我們學習。

慶祝「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運女子57公斤級金牌，台南永康鐘錶店WANgT贈送57支手錶及150份飲品。（記者劉婉君攝）

慶祝「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運女子57公斤級金牌，台南永康鐘錶店WANgT贈送57支手錶及150份飲品，吸引大批民眾排隊領取。（記者劉婉君攝）

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