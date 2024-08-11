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    資源回收率僅50.5％ 屏縣擴大垃圾袋破袋稽查

    屏縣環保局今年加強垃圾袋破袋稽查。（屏東縣政府環保局提供）

    屏縣環保局今年加強垃圾袋破袋稽查。（屏東縣政府環保局提供）

    2024/08/11 11:57

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕近年新冠肺炎疫情改變民眾生活習慣，一般廢棄物產生量成長，屏東縣去年一般廢棄物回收率僅50.5%，遠遠低於全國平均值60.3%，環保局今年將擴大垃圾袋破袋稽查。

    屏縣府環保局表示，為了扭轉資源回收率不佳窘境，屏東縣環保局今年與各鄉鎮市公所清潔隊合作，擴大執行垃圾袋破袋稽查，上半年宣導期間，檢查結果有逾半數民眾未落實垃圾分類，未分類回收的資源物，不僅是地球資源的浪費，更將增加廢棄物處理負荷，若是情況繼續惡化下去，勢必危及屏縣一般廢棄物自主處理能力。

    環保局提醒，民眾在清理居家環境時，如有紙餐盒、鋁箔包、寶特瓶、玻璃瓶、塑膠及紙容器飲料杯等盛裝食品用途的資收物，應清洗乾淨後再交付清潔隊回收，大家一起配合，讓故鄉早日擺脫資源回收末段班的臭名。

    此外，近日仍有連續降雨，此時也正值登革熱疫情好發季節，環保局也說，連續降雨有利於登革熱病媒蚊的孳生，特別呼籲民眾，務必加強環境整頓，特別是清除戶內外積水容器，以「巡」、「倒」、「清」、「刷」是對環境最友善的防範登革熱等蚊媒傳染病的最有效方式。

    屏東縣積極防治登革熱。（屏東縣政府環保局提供）

    屏東縣積極防治登革熱。（屏東縣政府環保局提供）

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