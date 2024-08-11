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    首頁　>　生活

    百人在烈陽下搶排隊苦等 原來都為了這件事

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，只要捐血500cc就送電風扇大受歡迎，許多人排隊等著捐血。 （記者劉曉欣攝）

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，只要捐血500cc就送電風扇大受歡迎，許多人排隊等著捐血。 （記者劉曉欣攝）

    2024/08/11 11:21

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕就算太陽再大，彰化火車站廣場有將近百人在排隊，原來都是為了來捐血做公益！白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，因為夏季捐血500cc就送電風扇，大受歡迎，許多人一早排隊就是等著要捐血500cc！

    白沙屯天上聖母慈善發展協會創會理事長劉寶連表示，每年會固定舉辦2次的捐血活動，冬天就送上羊毛被，夏天就送上電風扇，不僅為該會的捐血活動打開知名度，每次活動都會看到老面孔的熱血民眾又來報到捐血了，因為可以捐血助人，還能帶走好禮。

    該協會指出，捐血送電扇今年進入第7年，一開始並非送電扇，後來改為送電扇，民眾都認為非常實用，因為家家戶戶都會用得當，也就是一直延續下來，成為該協會夏季辦捐血活動的特色。今年特別準備了250台電扇，希望今年捐血量能夠衝破400袋，也就是能夠達到捐出總量10萬cc的熱血！

    該協會表示，因為暑假碰到學生放假，又是民眾出國旅遊的旺季，加上日前颱風放假，都讓捐血中心出現缺血情況，希望民眾踴躍捐血，幫助別人也幫助自己，一舉數得。

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，許多人熱烈響應。 （記者劉曉欣攝）

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，許多人熱烈響應。 （記者劉曉欣攝）

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，捐血500cc就送電風扇，大受歡迎。 （記者劉曉欣攝）

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，捐血500cc就送電風扇，大受歡迎。 （記者劉曉欣攝）

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，捐血500cc就送電風扇，大受歡迎。 （記者劉曉欣攝）

    白沙屯天上聖母慈善發展協會第8年舉辦捐血活動，捐血500cc就送電風扇，大受歡迎。 （記者劉曉欣攝）

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