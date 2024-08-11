中元節將至中市推新紙錢三燒 以功代金8年來增至35.2萬元

中市環保局呼籲民眾將紙錢集中燒，圖為紙錢集中子母車（市府提供）

2024/08/11 10:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下週就是中元節，面對氣候異常，中市環保局配合環境部推廣「新紙錢三燒」政策，除了推紙錢集中燒、適量燒，更推「超商以功代金」；根據統計，台中市「超商以功代金」捐款金額，由2015年9萬元增加至2023年的35.2萬元，另近8年紙錢集中量共2萬8640公噸，累計已減少4萬2960公噸二氧化碳及78.76公噸PM2.5。

下週日就是中元節，家戶都會燒紙錢，環保局指出，根據環境部研究資料顯示，在傳統燒紙錢過程中，每燒1公斤紙錢將產生1.5公斤的二氧化碳，也會釋放出一氧化碳、苯、PM2.5及有毒致癌物質，焚燒紙錢不僅造成環境污染、損害健康，甚至會增加碳排放、加劇全球暖化。

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環保局表示，積極推廣「紙錢集中幫你收」便民服務，只要一通電話預約，台中市清潔隊便可至民眾指定地點，免費將紙錢載運到具完善污染防制設施煉化處理。統計今年台中市已有500多家立案宮廟（包括大甲鎮瀾宮、台中南天宮和清水紫雲巖等），以及3217處集合式住宅（公寓大廈）皆配合「紙錢集中」政策。

環保局表示，環境部今年針對中元節亦推廣「新紙錢三燒」政策，指的是「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」。

「集中燒」係將紙錢委由環保局送至完善空污防制設備的處所煉化處理；「適量燒」是鼓勵民眾使用符合CNS規範之大面額紙錢及高品質紙錢；「替代燒」則是採用以功代金或以米（物）代金等方式，期望民眾從源頭減少焚燒紙錢的污染。

環保局進一步表示，兼具愛心、環保與信仰的「台中以功代金」，民眾透過4大超商電子通路平台的事務機、或由社福團體所建置以功代金網站進行線上支付，將省下購買紙錢費用，達到實質做功德助弱勢同時，可減少燒紙錢危害環境與健康。

中市環保局表示，需燒紙錢可交由環保局集中煉化處理（市府提供）

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