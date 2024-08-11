擴建後成嶄新景點 苗栗火車頭園區預計年底前開放

台鐵公司接手苗栗火車頭園區，預計年底前開放營運。（台鐵公司提供）

2024/08/11 09:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕客委會投資興建、國土管理署及台鐵公司進行工程建設的苗栗火車頭園區，將交付台鐵公司營運，預計年底前開放營運，除了展示鐵路車輛、設備，也設計轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。

斥資新台幣10億元推動籌建的苗栗火車頭園區，原為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，經過擴大展示空間，總面積超過萬坪，其中工程基地範圍約5700坪、總樓地板面積約5900坪，商業面積約1000坪，融合在地客家特色風格及苗栗觀旅風貌，成為兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區。

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根據台鐵公司規劃，園區將有展示車輛、鐵路設備、歷史文物、美食空間、青創市集、地方產業及親子兒童等休憩空間，較具特色的設計，包含轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。

台鐵董事長杜微表示，苗栗火車頭園區鄰近苗栗車站，步行一分鐘即可抵達，公路交通也便捷，對北部及中部都會區民眾來說容易抵達；所有設展將在點交後100天內完成，預計年底前正式開放營運，8月中旬經營團隊將拜會苗栗縣政府，讓園區融入苗栗全境觀光發展。

苗栗火車頭園區設計有轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。 （台鐵公司提供）

台鐵預計年底前開放營運苗栗火車頭園區。（台鐵公司提供）

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