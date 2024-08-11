為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    擴建後成嶄新景點 苗栗火車頭園區預計年底前開放

    台鐵公司接手苗栗火車頭園區，預計年底前開放營運。（台鐵公司提供）

    台鐵公司接手苗栗火車頭園區，預計年底前開放營運。（台鐵公司提供）

    2024/08/11 09:57

    〔記者蔡昀容／台北報導〕客委會投資興建、國土管理署及台鐵公司進行工程建設的苗栗火車頭園區，將交付台鐵公司營運，預計年底前開放營運，除了展示鐵路車輛、設備，也設計轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。

    斥資新台幣10億元推動籌建的苗栗火車頭園區，原為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，經過擴大展示空間，總面積超過萬坪，其中工程基地範圍約5700坪、總樓地板面積約5900坪，商業面積約1000坪，融合在地客家特色風格及苗栗觀旅風貌，成為兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區。

    根據台鐵公司規劃，園區將有展示車輛、鐵路設備、歷史文物、美食空間、青創市集、地方產業及親子兒童等休憩空間，較具特色的設計，包含轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。

    台鐵董事長杜微表示，苗栗火車頭園區鄰近苗栗車站，步行一分鐘即可抵達，公路交通也便捷，對北部及中部都會區民眾來說容易抵達；所有設展將在點交後100天內完成，預計年底前正式開放營運，8月中旬經營團隊將拜會苗栗縣政府，讓園區融入苗栗全境觀光發展。

    苗栗火車頭園區設計有轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。 （台鐵公司提供）

    苗栗火車頭園區設計有轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。 （台鐵公司提供）

    台鐵預計年底前開放營運苗栗火車頭園區。（台鐵公司提供）

    台鐵預計年底前開放營運苗栗火車頭園區。（台鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播