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    南投茶博會10/5登場 展售攤位招兵買馬

    南投縣世界茶業博覽會客家產業館，提供客語教學。（南投縣文化局提供）

    南投縣世界茶業博覽會客家產業館，提供客語教學。（南投縣文化局提供）

    2024/08/11 07:48

    〔記者張協昇／南投報導〕2024南投縣世界茶業博覽會，10月5日至13日將在中興新村登場，其中由文化局設置的「南投宜居好客產業館」，即日起進行展售會攤位招商，希望藉由茶博會活動，加強行銷縣內客家相關產業，為鼓勵有意參展商家，設攤免費且無需繳交保證金，但必須共同分攤滿額禮製作費用及清潔費，報名至8月20日中午12時截止。

    每年均選在中秋節前後舉辦的南投縣世界茶業博覽會，10月5日至13日將在中興新村舉行，南投縣政府及各地農會已緊鑼密鼓展開籌備工作，除各大型主題館及千人茶席等大型主題活動規劃外，各展館也安排展售攤位，但由於每年展售成效都相當好，在粥少僧多下，展售攤位往往一位難求。

    由縣府文化局設置的「南投宜居好客產業館」，已在官網針對展售攤位公開招兵買馬，希望藉由茶博會提供縣內客家產業業者展售行銷通路，包括結合客家美食文化及客庄遊程推廣，以帶動南投客家產業及文化永續發展，參與展售的攤位，所擺放的商品種類必須曾參與南投縣客家產業輔導店家的商品及客家特色商品。招商簡章資訊請逕上南投縣政府文化局網站（ https://reurl.cc/XGogZD ）查詢，如有疑問請洽文化局洪小姐，電話：（049）2231191分機706。

    南投縣世界茶業博覽會客家產業館，每年均舉辦客家小物手作體驗活動。（南投縣文化局提供）

    南投縣世界茶業博覽會客家產業館，每年均舉辦客家小物手作體驗活動。（南投縣文化局提供）

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