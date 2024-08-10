寶椿電力台南建天然氣電廠座談會 出席民眾心存憂慮

寶椿電力計畫在台南善化六分寮興建天然氣發電廠，在麻豆大埕里活動中心舉辦座談。（民眾提供）

2024/08/10 22:35

〔記者楊金城／台南報導〕寶椿電力計畫在台南善化六分寮興建天然氣發電廠，昨晚（9日）在麻豆大埕里活動中心舉辦座談，今天（10日）也在官田渡頭社區、善化田寮社區辦座談徵詢民眾意見，多數出席者對電廠和天然氣管經過仍心存憂慮，建廠阻力大。

寶椿電力從7月12日開始到12月，預計在相關的善化、麻豆、官田區里、社區舉辦18場地方居民意見徵詢座談，希望透過說明，化解地方的疑慮。

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寶椿電力提出天然氣發電廠開發計畫，在提升電力調度彈性、強化電網韌性並穩定供電，有助於區域供電平衡，電廠計畫在善化區六分寮的台糖土地，輸氣管線由中油麻豆配氣站引接電廠廠址，全長約10公里。輸電線路則由電廠輸送電力至台電南科超高壓變電所，全長約11公里。

昨天和今天，寶椿電力就舉辦麻豆大埕、官田渡頭、善化田寮3場地方座談，寶椿公司代表說明電廠建廠的安全管理措施、應變防災計畫、管路監測，電廠開發也不影響保育利用的草生地、高灘地、河灘地，對輸氣和輸電管路也以友善環境方式施工；對地方回饋，對善化、麻豆、官田計50個里提供1年13萬公共建設費、在六分寮蓋1座體適能活動中心、提供就業機會和舉辦鄉里公益活動等。

會出席地方座談會的民眾，多數憂心電廠和管線對環境的衝擊和安全，反對建廠和管路路線；理性看待建天然氣發電廠的民眾也有，支持建天然氣發電廠取代火力發電廠，穩定供電，輸氣路線可選擇偏僻無聚落的地方。

議員陳秋宏說，為何廠商賺賣電的錢，而未來風險卻是在地居民在承擔，除了風險，也會有房價下滑、資產損失的問題，相信管線經過地方的住民一定不願意。

寶椿電力天然氣發電廠計畫廠址、輸氣、輸電路線示意圖。（民眾提供）

寶椿電力建天然氣發電廠，南市議員陳秋宏（左一）對輸氣管路未來的風險表達疑慮。（陳秋宏提供）

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