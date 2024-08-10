風城藝術節優人神鼓震撼3000人 8/17明華園壓軸演出

風城藝術節第5場今晚在慈雲夜市登場，優人神鼓演出《乘光而行》。（新竹市政府提供）

2024/08/10 22:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市風城藝術節第5場今晚在慈雲夜市登場，特別邀請到亞洲首屈一指、享譽國際的表演藝術團體「優人神鼓」帶來精采表演《乘光而行》，許多市民靜心聆聽，感受內心深處與擊鼓共鳴，現場吸引超過3000人到場，在時而溫潤內斂、時而澎湃激昂的鼓聲中，度過一場愉快的藝文週末夜。

新竹市政府，第五場「2024風城藝術節」特別邀請優人神鼓演出《乘光而行》，曲目蘊含對自然的寫照，也有對城市歷史源遠流長的輕聲訴說，讓新竹市的大小朋友在暑假期間能就近在市區欣賞國際級的藝文演出，提升藝文視野，更親身感受到演出帶來的震撼，讓市民朋友們能共享美好的夏日夜晚。

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優人神鼓今晚演出《乘光而行》，以安定的鼓聲、靜謐的內在力量為主體思想，凝聚群眾心力引領正向力量，現場不少親子共同在夏夜欣賞演出。社會處說，風城藝術節表演免費入場，今年規劃6場次經典鉅作，8月17日由明華園戲劇總團帶來戲劇張力十足，優美唱腔的《曹國舅上蓬萊》，也是最後一場風城藝術節演出，歡迎市民朋友呼朋引伴參加，享受藝術魅力的週末夜。

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