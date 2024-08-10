雨勢澆不熄熱情！ 大稻埕夏日節壓軸煙火 逾12萬人次湧入

480秒高空煙火8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放。 （記者劉信德攝）

2024/08/10 21:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（10日）是七夕情人節，也是為期近一個月的「大稻埕夏日節」最終場，傍晚雖下起一陣雨，所幸晚間8點前就停歇，大稻埕碼頭施放長達8分鐘的絢爛煙火。根據觀光傳播局統計，截至晚間8點半，現場活動超過12.7萬人次參與。

觀傳局表示，壓軸場主題應景七夕情人節取名「戀曲140」，以愛心形狀揭開序幕，紅色煙火象徵愛情的甜蜜和溫馨，並透過金、銀色的煙火交織，演繹大稻埕的歷史文化，也融入台北建城140周年的意象。

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今下午3點起碼頭就陸續有音樂表演，邀請南西肯恩、李浩瑋、芒果醬等共13組人氣歌手團體輪番開唱。晚間7點50分，台北市長蔣萬安到場與民眾一起為煙火倒數，他說今晚的煙火表演規模特別加長至8分鐘，規模比以往還要更盛大，且為慶祝台北建城140周年還設計「臺北140」字樣的煙火。

他說，夏日節展現台北市的活力，將來也將持續舉辦更多精彩活動，讓國際也看見台北，而透過這些精采的活動，也可以進一步促進在地商機，包括寧夏夜市、延三夜市等，當地的商家也說他們的業績在這段期間成長了3至4成。

此外，他也提到如果民眾今晚不想早睡，還能到信義區的香堤大道，將有巴黎奧運霹靂舞的直播，大家一起為台灣代表選手孫振加油。

不過，由於湧入人潮眾多，下午通勤高峰時間周邊市民大道與環河南路仍難免有塞車狀況，連晚間表演嘉賓玖壹壹的春風也說，自己從台北車站要搭計程車過去大稻埕，卻被以人潮太多為由拒載，最後他只好徒步走了30分鐘才到會場。

北市警局指出，今日活動出動800名員警、250名義交支援，由轄區分局員警加強疏導，持續針對活動會場周邊路況查報，即時轉知警廣插播、交控CMS顯示，提醒用路人提前改道，降低交通衝擊。

光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。 （記者劉信德攝）

光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連。 （記者劉信德攝）

480秒高空煙火在8點整準時施放。 （記者劉信德攝）

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