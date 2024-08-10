淡北道路工區6株苦楝樹竟遭灌水泥 新工處：已敲除

民眾發現靠近樹梅坑溪出海口處，6株苦楝樹的樹穴遭混凝土填滿。圖為8月4日民眾通報照片。（新北市議員鄭宇恩提供）

2024/08/10 21:36

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡北道路工程持續進行中，但民眾發現，靠近樹梅坑溪出海口處，6株20年苦楝樹的樹穴遭混凝土填滿，可能造成樹根死亡，新建工程處8日接獲通知，派員先行敲除樹木周邊水泥，要求廠商進場護樹，恢復原貌，將依規定處罰。

新北市議員鄭宇恩指出，市府在推動淡北道路過程中，面對環評會議曾多次承諾施工過程會對環境、生態的保存善盡職責，這次的疏失好險有民眾第一時間積極通報，才有機會盡快減輕對樹木的傷害，盼新工處引以為戒，在未來的工程中落實對生態保護的承諾，盡速由樹木相關專家進場恢復樹木生長環境、確保樹木健康狀況，後續再按樹木移植規定程序展開移植。

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陳情民眾說，樹梅坑溪沿岸步道景色宜人，沿途大樹不僅提供樹蔭，更有蟲鳴鳥叫，未來將配合淡北道路移植已經讓居民相當遺憾，盼市府可照顧這些生長20年以上的樹木，讓它們在其他地方繼續為環境帶來正向幫助。

新工處回應，混凝土鋪面是為睦鄰所做臨時設施，將請顧問公司及承商委託的樹木技術士立即進場護樹，活動結束後（約8月20日）回復地面原有樣貌，預計11月展開斷根、移植作業，耗時約6個月，一定會按照規範進行。

新工處說，感謝議員的提醒和關心，施工團隊未來將更僅慎。對於竹圍碼頭旁6株苦楝樹，淡北道路施工廠商不慎澆置混凝土一事，開闢淡北道路和維護生態，一直是市府在推動淡北道路過程中重要的且不能違背的信念，除了將依照契約規定懲處，也已在第一時間將樹穴上的混凝土渣敲除，適度的塗抹修復藥劑及局部換土，降低對樹根影響。

綠美化環境景觀處也提醒，請工程主辦單位落實樹木保護原則，加強對施工單位的教育及督導，並維持施工品質。

樹木保護委員說，目前靠近樹根部分的水泥已經敲除，根部空氣、水分被阻絕的疑慮已經排除，但水泥泥漿水確實有影響到樹根的可能，需先確認當初灌漿時是否有泥漿水滲入，若是僅止於表面固態混凝土，又有及時清除，未有泥漿水滲入，就較無大礙，不過高鹼性水泥若滲透入土壤，將造成樹根生長受阻，此外，水泥封面會阻礙水及氧氣進入土壤，造成樹根窒息，影響根系的呼吸作用，會導致樹木生長不良，慢慢衰敗，數年後嚴重會導致死亡，為求慎重，可現場檢視土壤狀況。

新建工程處8日接獲通知後，派員先行敲除樹木周邊水泥。（記者羅國嘉攝）

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