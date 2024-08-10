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    首頁　>　生活

    現場直擊！大稻埕480秒璀璨煙火 照亮浪漫情人夜

    480秒高空煙火晚間8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火晚間8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    2024/08/10 21:59

    〔記者劉信德／台北報導〕今天是農曆7月7日情人節，「2024大稻埕夏日節」最終場晚間絢麗登場，活動最高潮是晚間8點的480秒高空煙火秀，為民眾帶來浪漫氛圍。

    台北市大稻埕夏日節7月17日起登場，7月17、24、31日及8月10日晚上8點在大稻埕碼頭，施放5至8分鐘不同主題的煙火，其中7月24日因凱米颱風襲台取消一次，最終場是在今晚七夕當天的壓軸場，總共施放480秒情人節煙火秀，在淡水河畔綻放浪漫色彩。

    在煙火秀登場前，傍晚六點多，一陣大雨前來攪局，但仍澆不息民眾觀賞煙火的熱情，特別是攝影愛好者，依舊穿上雨衣、撐著傘堅守最佳攝影位置，彩虹也短暫露臉增添光彩。

    480秒高空煙火在8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。

    攝影愛好者，穿上雨衣、撐著傘堅守最佳攝影位置。（記者劉信德攝）

    攝影愛好者，穿上雨衣、撐著傘堅守最佳攝影位置。（記者劉信德攝）

    彩虹短暫露臉增添光彩。（記者劉信德攝）

    彩虹短暫露臉增添光彩。（記者劉信德攝）

    光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，民眾驚呼連連。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放。（記者劉信德攝）

    480秒高空煙火在8點整準時施放，各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

    各式光燦耀眼煙火搭配高低空花式綻放，讓民眾驚呼連連，度過浪漫情人節。（記者劉信德攝）

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