金門「金照獎」表揚長照績優人員 這7人對需求者「金照顧」

金門縣副縣長李文良（左五）率衛生局長蔡建鑫（右四），共同表揚七位長照績優人員。（記者吳正庭攝）

2024/08/10 20:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表揚7位長照績優人員，副縣長李文良分享個人經驗說，母親過世前，就是因為有長照人員的協助，才讓家人稍解燃眉之急，讓母親得到很好的支持和照顧，他要向長照人員致意，表達肯定。

李文良說，金門是老人化社會，更需要良好的長照陪伴，對於今年才遭喪母之痛的他來說感受尤深；他說，母親往生前，他和太太因為工作關係，對於照顧母親常感到分身乏術，幸好有健全的長照2.0，才能讓母親得到更多的支持與照顧，也因此，讓他更能體會長照人員的辛苦，也要對長照人員表達敬意。

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縣衛生局說，盼透過「金照獎」激勵平台的設立，表揚投入照顧服務具有卓越貢獻的長照服務單位及個人；也有民眾回應，「金照」獎更符合金門「金照顧（台語：很照顧）」的福利概念，更能凸顯專屬金門的長照服務亮點。

衛生局說，長照提供者對長照需求者的貼心服務、無私的奉獻，不僅讓受照顧者得到適切的照顧，也讓照顧者擁有喘息的空間，盼金門成為一個高齡友善城市，翻轉大多數民眾對於照顧工作的刻板印象，共同建構一個「找得到、看得到、用得到、付得起」的長期照顧服務。

獲獎的7位績優長照人員有「專業人員獎」金門縣衛生局照顧管理專員張念欣、衛生福利部金門醫院物理治療師曾維晨；「照顧服務員獎」有金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構陳玉娟、王玲麗及聖祥佑企業有限公司附設金門縣私立恩佑居家長照機構戴彥坪；「服務人員獎」金門縣長期照顧服務關懷協會交通接送駕駛員方登國；「資深卓越獎」是金城鎮衛生所護理師林佩珍。

縣衛生局長蔡建鑫說，金門老年人口的比例約為17.7％，長照服務的項目很多，除有專業的照顧管理人員，還有長照A單位的個案管理員，協助民眾媒合最適合的服務，讓受照顧議題困擾的民眾不再孤單，也提供家庭照顧者支持性服務協助；若有長照需求的民眾，可撥打「1966」長照專線，或洽金門縣長期照顧管理中心電話：（082）334228，有專人提供諮詢。

金門縣衛生局說，若有長照需求的民眾，可撥打「1966」長照專線。（記者吳正庭攝）

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