為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東青春高校祭四大舞台百組表演 屏東公園秀才藝

屏東青春高校祭屏東公園登場，縣長周春米（前排中）到場和學子們同樂。（屏東縣政府提供）

屏東青春高校祭屏東公園登場，縣長周春米（前排中）到場和學子們同樂。（屏東縣政府提供）

2024/08/10 20:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府培力的12校38社團共同參與籌劃的「屏東青春高校祭」，昨天起到明天（11日）在屏東公園熱烈展開，屏東縣長周春米今天下午到場和青年學子同樂，成為全場最受歡迎的「大學姊」。

一連3天的高校祭分為熱舞、熱音與吉他及驚喜四大舞台，另有30個來自各校不同性質的社團攤位，整場宛如青少年藝術節，熱情精彩；屏東縣長周春米今天在屏東縣兒少代表與各校社團代表陪同下，一一地逛了各具特色且多元的高校社團，實際參與學生所設計的體驗遊戲，包括屏東高工童軍社的疊杯、屏東女中的滑板等，也被各分區舞台相繼邀約上台勉勵、合唱、共舞。

周春米相當佩服充滿創意與活力的青少年，特地準備了歌曲和舞蹈，跟學子們一起唱唱跳跳享受在青春的氣息，她致詞說，透過舞蹈的編排、動人的和弦以及搖滾的節奏，在場每一位的是充滿自信的藝術家，用舞蹈、音樂書寫青春的篇章，縣政府也將繼續支持大家，希望大家未來更加璀璨，每位青少年都是屏東未來的希望。

社會處說，青少年在由大人眼中的「兒童」，轉變成「自己想要的樣子」的過程中，音樂與舞蹈是最直接的展現方式，除了課業之外的社團生活支持著高中的升學壓力，透過社交互動取得同儕認同，也因當代文化的影響，透過「模仿」到「創作」的摸索過程中，找到自己在社會中的定位與價值。

縣府成立屏東縣青少年中心今年10週年，在社工適時的陪伴，給予鼓勵下，成功將青少年「愛秀」、「敢秀」的特質充分發揮在公共事務中，讓青少年與社會之間建立起更加緊密的聯繫；社會處指出，很重視並支持青少年的藝術展演，未來也將為他們創造更多練習與發表機會。

屏東縣長周春米（中）上台和學子們共舞。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（中）上台和學子們共舞。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（左二）實際參與學生所設計的體驗遊戲。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（左二）實際參與學生所設計的體驗遊戲。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東青春高校祭週五起登場 潮州土狗等藝人接力演出
2024/08/06 12:09

屏東青春高校祭週五起登場 潮州土狗等藝人接力演出
捷運盃街舞大賽比舞開尬 冠軍隊伍將跳上台北跨年舞台
2024/08/10 17:52

捷運盃街舞大賽比舞開尬 冠軍隊伍將跳上台北跨年舞台

與永續同行！日月光的全方位CSR實踐
台南另類「做16歲」！親近藝文展演「轉大人」
2024/08/10 19:52

台南另類「做16歲」！親近藝文展演「轉大人」

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播