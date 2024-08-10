玩樂中學習！高雄原民親子營 號召5族孩童傳承文化

高市原民親子夏令營號召5族孩童傳承文化。（原民會提供）

2024/08/10 19:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民兒童親子夏令營透過遊戲學習各族文化習俗，今年共邀集阿美、魯凱、布農、排灣及泰雅等5族大小朋友，一起唱歌跳舞、一起闖關報戰功，希望讓各族文化傳承下去。

高市原民會於8月8日至10日，在高市原住民故事館辦理為期3天的兒童親子夏令營，這是第二次辦理，吸引50位小學員及23位陪同家長，分別組成阿美、布農、排灣、魯凱，及泰雅等五個族群營隊。

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夏令營規劃許多各族獨有習俗，例如阿美族的海祭、可了解阿美族年齡階級組織；排灣營隊學習傳統婚禮「揹新娘」，了解傳統習俗的由來及禁忌；布農營隊則由桃源區復興里布農族耆老江維明用全族語教學，帶領學員了解殺豬分食文化的意涵，還自己動手做製作童玩竹槍；魯凱營隊則深度瞭解百合花配戴禮儀，並動手做百合花頭飾；泰雅營隊直接到戶外學習5種陷阱製作，並體驗棕櫚葉編織，了解祖先智慧。

泰雅族學童許証胤說，這是第一次參加族語夏令營，印象最深刻的課程是狩獵；參加魯凱營隊的家長提到，原民會辦理夏令營很不錯，吃到好吃的原住民風味餐，學習做魯凱族百合花額飾，體驗了原住民傳統競技，希望每年都可繼續辦下去。

高市原民會主委阿布斯表示，這次由本會語言推廣人員及高雄市教育局族語老師合作規劃豐富課程，短短三天集訓就能讓小朋友展現很棒的族語成果，家長們也投入參與樂在其中，達到親子共學的效益，未來我們也將持續舉辦夏令營，努力傳承原住民族文化語言，從每個家庭開始扎根。

高市原民親子夏令營號召5族孩童傳承文化。（原民會提供）

高市原民親子夏令營號召5族孩童傳承文化。（原民會提供）

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