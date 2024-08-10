郭婞淳為何這麼強？台灣人見「場邊1物」笑喊：從科技業跨到體育界了

許多網友發現郭婞淳身邊時常出現「綠色乖乖」。（圖片擷取自Threads、臉書）

2024/08/10 19:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳帶傷上陣，在巴黎奧運以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，成為台灣史上首次連3屆奧運奪牌名將。有網友在Threads發文「他國研究郭婞淳的舉重為什麼那麼強？」笑喊賽中不管是休息區、物理治療師周詣倫手上、甚至連郭婞淳的包包都有「綠色乖乖」身影，讓許多網友笑稱：「乖乖的業務範圍已經從科技業跨到體育界了嗎？」

一名網友在Threads發文「他國研究郭婞淳的舉重為什麼那麼強？」，文中原PO附上一張圖片，可以看見郭婞淳坐在後台休息區的椅子上喝水，而旁邊的椅子上則擺了一包「綠色乖乖」，令原PO笑喊這就是原因。

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貼文引起熱議，許多網友打趣說道，「來自台灣的神秘力量，而且一定要是綠色的」、「國家機密，噓」、「好好笑真的，我一直看到乖乖」、「沒整箱搬來壓場，你們其他國家都要偷笑」、「乖乖是連台積電都認證過的！難怪這麼有用」、「乖乖的業務範圍已經從科技業跨到體育界了嗎？」、「台灣科技的盡頭就是綠色乖乖！」、「乖乖越來越神了」、「萬用鎮寶」、「就說了科學的盡頭是玄學」；也有許多眼尖的網友發現，郭婞淳物理治療師周詣倫在賽中也全程抱著乖乖，令許多網友笑稱「乖乖有保庇」、「比賽的時候，教練（這裡應指物理治療師）拿著乖乖在旁邊看也超可愛」、「抱著也太可愛！」。

其實，郭婞淳上週出發前往巴黎奧運時，於桃園機場拍攝的照片當中，她的後背包也掛著綠色的「乖乖吊飾」，成為背包上的一大亮點。

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