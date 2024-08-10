17噸鷗翼車改裝！靈鷲山禪修巴士桃園首航 營造森林意象禪堂

靈鷲山「心和平號－禪修巴士」是由17噸大型鷗翼車改裝。（靈鷲山提供）

2024/08/10 17:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕靈鷲山第31屆水陸空大法會目前正在桃園市立體育館（巨蛋）舉行，靈鷲山推出「心和平號－禪修巴士」，今在巨蛋廣場舉行啟用儀式，禪修巴士是由17噸大型鷗翼車改裝，內部以森林意象為概念，營造出在樹蔭下放鬆身心的氛圍，坐在禪修巴士內沉澱自我，開啟一段自我寧靜之旅。

啟用儀式上午10點在體育局1樓大廳舉辦，由靈鷲山佛教教團監院廣純法師、市府副秘書長賴淑華、特力集團總裁何湯雄敲鑼後正式展開，未來禪修巴士將巡迴全台定點停泊，另10日、11日在靈鷲山水陸法會期間，停泊桃園巨蛋旁；24、25日將開到福隆沙雕季停泊，廣邀遊客上車體驗。

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應邀上車體驗地敏盛資產管理公司董事長張長榮說，禪修巴士是一個就近接觸禪修的管道，很好的靜心方法，他個人還是推薦有機會上靈鷲山體驗，將有更多的收穫；賴淑華也提到，到禪修巴士靜坐，是她在繁忙的工作中重新理性思考的良方；何湯雄也肯定，「心和平號」禪修巴士將為社會帶來心靈上的慰藉與力量。

廣純法師說，禪修巴士提供在喧囂都市中體驗寧靜的創舉，找到身心安頓的力量，希望藉由「心和平號」平台，將理念傳遞給更多人，藉此開啟民眾心靈的導航，呼應心道法師「靈性即生態」理念。

靈鷲山「心和平號－禪修巴士」營造森林意象，提供都市禪修環境。（靈鷲山提供）

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