捷運盃街舞大賽比舞開尬 冠軍隊伍將跳上台北跨年舞台

台北市長蔣萬安出席「2024第19屆捷運盃街舞大賽」，為選手加油打氣。（記者方賓照攝）

2024/08/10 17:52

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「捷運盃街舞大賽」今年邁入第19屆，初賽8月10到11日在大安森林公園站陽光大廳登場，台北市長蔣萬安今天（10日）出席替選手打氣，今年也將首度邀請冠軍隊伍登上台北市跨年舞台，希望熱愛街舞的朋友們都能在運動之都實現無限可能。

今日活動現場，捷運警察隊、北捷吉祥物「捷米」以及日本鎖舞好手「Yabaken」接連帶來精彩的舞蹈演出開場。蔣萬安穿著一身街頭風裝扮到場，他說，19年的捷運盃已經累積超過百支參賽隊伍，此次也邀請到日本的鎖舞好手擔任評審，透過國際交流，也是市府致力打造「運動之都」的重要項目。而今年在捷運盃奪得冠軍的隊伍，將被邀請至跨年晚會的舞台表演，市府提供最棒的舞台，讓熱愛這項藝術的朋友能實現夢想。

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他也提到，這次巴黎奧運首度將霹靂舞納入正式項目，我國好手孫振代表國家踏上奧運的五環殿堂，晚上市府也在香堤大道舉辦一場直播，歡迎所有好朋友跟他一起幫選手加油打氣。

蔣萬安說，台北市規劃很多練舞場地，不管是捷運站、爵士廣場、西門町以及松山站等，都是大家耳熟能詳的地點，此外，田徑運動場的鏡面也增加設立，市府希望提供好的場地，以及優質的賽事，讓熱愛街舞的朋友們能夠盡情發揮，未來可以看到有更多的「孫振們」踏上最高殿堂。

北捷公司說，捷運盃決賽8月24日在北投會館舉行，除了參賽者競技，今年首度結合演唱會舉辦售票賽事，邀請本屆宣傳大使Energy、Dizzy Dizzo 蔡詩芸、鼓鼓呂思緯及蕭秉治組成的限定團體「GX」、饒舌歌手國蛋、Kimberley 陳芳語、U:NUS以及小男孩樂團主唱米非Mify等唱跳與嘻哈的歌手輪番開唱，特邀女星梁舒涵主持，帶來特別演出。

捷運警察表演街舞大跳「三振舞」。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安出席「2024第19屆捷運盃街舞大賽」為選手打氣，同時邀請民眾到香堤大道看奧運霹靂舞比賽直播，為台灣好手孫振加油。（記者方賓照攝）

台北市「捷運盃街舞大賽」初賽8月10到11日在大安森林公園站陽光大廳登場。（記者方賓照攝）

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