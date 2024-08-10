雜物堆旁等公車引民怨 桃市中壢「復華街」站牌遷了！

桃園中壢「復華街」公車站牌位處私人土地，地主放置資源回收物長達30年之久。（興華里長陳俊諺提供）

2024/08/10 17:24

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區往內壢方向的「復華街」公車站牌，由於位處私人土地，地主放置資源回收物長達30年之久，引起民怨，市府相關單位與當地里長、桃園客運會勘後，已將站牌遷移至50公尺旁的復華街326號旁。

桃園客運日前於公司官網發布站位調整消息，預計12日起將往內壢方向的「復華街」站牌位置，移至復華街326號旁，該站停靠公車有135、231、231A等路線。

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記者實際走訪「復華街」站，原址站牌現已移至復華街326號旁，舊址站牌的私有地地主放置不少回收雜物，包括廢椅、行李箱、保麗龍箱、紅色彌勒佛神像等物品。

興華里長陳俊諺表示，公車站牌在私人土地上，堆置雜物，環境髒亂，孳生老鼠、蟑螂、蚊蟲，狀況長達約30幾年，地方居民屢屢反映過民眾候車環境很差，也有安全疑慮，因此希望移設公車站牌。

市府環保局回應，今年3月曾稽查勸導地主整理回收物，8月9日再查，閒置雜物已有所改善，該址屬私人土地，會作稽查熱點，持續要求地主善盡管理之責，避免產生環境衛生問題或棄置廢棄物的行為。

市府交通局技正吳善楹表示，興華里反映站牌站用到私人土地，所以6月16日會勘後，配合遷移站牌約一個街廓，近50公尺距離。

桃園客運營運課長崔展華表示，桃園客運配合地方反映，遷移「復華街」站牌，「復華街」站乘車民眾須到新位置候車，目前已設好新站牌。

地主放置不少回收雜物，還有紅色彌勒佛神像。 （記者黃政嘉攝）

現場可見雜物擺至馬路紅線處。（記者黃政嘉攝）

「復華街」公車站牌已遷至復華街326號旁。（記者黃政嘉攝）

桃園客運配合地方反映，遷移「復華街」站牌。（記者黃政嘉攝）

地主私有地幾乎被植木綠葉包圍，引人注目。（記者黃政嘉攝）

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