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新北社會局為企業「客製」志工體驗 鴻海人維護賞蝶步道

鴻海科技志工參與土城區大安圳賞蝶步道維護與環境清潔工作。（記者翁聿煌攝）

鴻海科技志工參與土城區大安圳賞蝶步道維護與環境清潔工作。（記者翁聿煌攝）

2024/08/10 15:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局協助公司企業實踐企業社會責任（CSR）的最佳夥伴，持續為企業「客製化」志工體驗服務，新北市志願服務推廣中心近期首度與鴻海科技攜手合作，10日舉行「賞蝶保育‧嶄『欣』步道」志工體驗，前往土城區大安圳賞蝶步道擔任一日步道維護志工，有45名員工及家屬參與。

社會局表示，活動與頂欣社區發展協會志工團隊合作，在志工帶領下，眾人唱著「大頂埔美麗ㄟ好所在」輕快的自創歌曲，道出對土地的熱愛，接著搭配生態導覽了解環境維護，志工們拿著鐮刀整理步道環境、清掃枯枝落葉及撿拾人為垃圾，並合力拔除外來種小花蔓澤蘭，約1.3公里長的步道，經過鴻海志工3小時努力，共整理出6袋、80公斤的成果。

頂欣社區發展協會理事長許元皇表示，很開心能結合在地的鴻海科技集團參與志工活動，希望協會規劃的志工服務體驗內容，能讓參與的公司企業更加重視當地社區生態環境，一起維護家園，延續台灣豐富的自然生態。

鴻海科技集團永續委員會推動辦公室副理黃奕誠表示，活動讓人體會到，豐富生態環境的背後是有很多志工用心的長期維護，未來會想參加更多志工服務，經理林正育說，能讓企業員工帶著家中老少一起參與，盡一份心力守護賞蝶步道生態環境，有興趣的企業夥伴可洽詢新北市志願服務推廣中心（02）2981-9090。

鴻海科技志工伸長手臂拔除小花蔓澤蘭外來種植物。（記者翁聿煌攝）

鴻海科技志工伸長手臂拔除小花蔓澤蘭外來種植物。（記者翁聿煌攝）

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