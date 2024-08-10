為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

歡喜輕鬆講 四川姑娘劉惠蓉分享「新12生相」台語故事

今日南市勞工局「職場ㄟ大小事」講座，邀請劉惠蓉老師教學員台語俗諺故事。 （南市勞工局提供）

今日南市勞工局「職場ㄟ大小事」講座，邀請劉惠蓉老師教學員台語俗諺故事。 （南市勞工局提供）

2024/08/10 15:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座，今（10）日邀請長期致力推廣本土文化及母語教育的劉惠蓉老師，以12生相俚語及故事教說台語，將深度優質的台灣語言文化傳遞延續，一起唸謠、唱歌、講台語，學員收穫滿滿。

祖籍中國四川的劉惠蓉是在傳統眷村長大，嫁入傳統閩南家庭，立志苦學並研習得本土語口說講師資格，常受邀國中、小學講授本土語言課程，因台語教學富有創意，變化傳統歌謠，而且常有創新想法及積極行動力。

劉惠蓉創新教學「新12生相」，用大家熟知的12生肖動物創新想法，編纂成母語順口溜，「1鼠徛予正、2牛骨力行、3虎揣親情、4兔遊府城、5龍上出名、6蛇毋免驚、7馬走廟埕、8羊得人疼、9猴真奢颺、10雞入大廳、11狗仔看無影、12豬仔足食命，牛猴同齊來相請」，配上生動活潑說唱技巧，讓學員們講台語更「輪轉」。

劉惠蓉贈送每位學員一塊精美墊板，大方分享自己作詞台語版送別的「思親」，感恩母親恩親，提醒大家要知福、惜福，要轉念轉向正面思考。她還利用民間信仰故事，將人見人愛的媽祖，編寫入台語歌謠，透過肢體韻律節奏，加上自然押韻有趣內容，方便親子共學，讓台語真正成為「母語」。

勞工局長王鑫基表示，透過每月「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，作為勞工朋友們知識分享共好平台，亦安排跨領域專業領域課程，自我充實及成長，也藉由講師豐富經歷與實務經驗，為勞工充電加值。

勞工局「職場ㄟ大小事」講座，為勞工朋友提供自我充電加值學習。 （南市勞工局提供）

勞工局「職場ㄟ大小事」講座，為勞工朋友提供自我充電加值學習。 （南市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播