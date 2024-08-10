蔬菜貴翻天！ 北農推出第三波平價蔬菜供應 創3項紀錄

凱米颱風襲颱，多日強降雨，中南部蔬菜產區受災嚴重，近期蔬菜貴翻天。（記者楊心慧攝）

2024/08/10 13:57

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風襲台，多日強降雨，中南部蔬菜產區受災嚴重，近期蔬菜供應量尚未恢復，批發平均價格突破50元，為降低市面蔬菜供應量不足影響價格波動，台北農產公司配合台北市政府「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」政策，推出第三波平價蔬菜供應，預計8月12日至18日啟動第三波平價措施，供應大台北地區全聯超市200多家店，共50公噸。

北農指出，繼第一波7月28至8月2日、第二波8月5至9日，再次於8月12至18日進行第三波「三破紀錄」的平價蔬菜，並增加民眾青睞的葉菜類供應量，民眾可至大台北地區由北農供應的全聯福利中心採購。

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北農表示，此次供應12種平價蔬菜，在供應總量上創史上平價蔬菜最大量紀錄，另外在供應天數上，也從以往的5日延長至7日，以及因一個颱風進行平價蔬菜作業連續3次，是為史上首見的「三破紀錄」。

北農說明，這波加碼釋出品項包括裸賣葉菜29元/包、小黃瓜45元/盒、日本山藥148元/支、馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥39元/袋、玉米筍35元/盒、金針菇12元/包、溫室牛心番茄99元/盒、進口洋蔥32元/2粒、履歷紅蘿蔔32元/袋、國產馬鈴薯39元/3粒、進口青花菜55元/粒，

台北市果菜批發市場今天蔬菜到貨量約1130噸，較昨增加103噸，每公斤批發價格52.2元，較昨日每公斤53元，降下0.8元。根據北農統計蔬菜批發價格，青江菜每公斤50元、小白菜每公斤49元、青蔥每公斤175元。

台北市市場處表示，後續天候穩定蔬菜復耕順利，採收供應將逐漸恢復正常。北農表示，災後農民已全力投入復耕，預估8月下旬蔬菜可逐漸恢復穩定供應。

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