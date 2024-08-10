北市大稻埕夏日節最終場煙火秀 周邊道路今晚6點起全面管制

「2024大稻埕夏日節」活動擴大各項管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

2024/08/10 13:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2024大稻埕夏日節」最終場將於今（10）日閃亮登場，活動最高潮為晚間8點所進行480秒高空煙火秀。台北市警局為因應晚間人潮將達到活動最高峰，周邊道路將自晚間6時起實施各項交通管制措施。

此外，警方除加強防踩踏、防竊及河域淨空巡邏外，更部署警犬隊萌犬偵爆及SWAT特勤勇警執行維安，並透過無人機俯瞰監控，維安零死角；現場另增設趣味犯罪預防宣導攤位，除精美小物有獎徵答外，現場帥氣大、小重機，讓大、小朋友秒變帥氣波麗士。

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警方表示，各項管制措施為：

一、水門管制：15時30分至23時，淡1至6號水門禁止車輛進出。

二、平面道路：

（一）時間：18時至22時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進（視狀況提早或延後管制及開放，另管制區內住戶開放通行）。

（二）範圍：第一階段為涼州街以南、延平北路、塔城街、西寧北路以西，長安西路、市民大道及忠孝西路以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視人、車潮於19時擴大第二階段彈性管制，往北延伸至民權西路，往東至重慶北路及西寧南路，往南至桂林路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

（三）民族西路、環河北路口管制往南；市民大道、塔城街口管制往西、重慶北路（涼州街至長安西路段）管制往西、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）管制往西。

（四）管制往北路口3處：西寧北路與忠孝西路口、環河北路與忠孝西路口、長安西路與塔城街口。

（五）調撥車道1處：18時至22時30分延平北路（南京西路至鄭州路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

三、下列高架道路於18時至22時30分實施管制：

（一）市民高架東往西下環河北路匝道口封閉。

（二）管制環河快速道路往北8處匝道，並疏導至貴陽街下匝道：

1.華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路管制。

2.和平西路、洛陽停車場匝道往北進入環河高架道路管制。

3.和平西路、桂林路246巷口。

4.華江橋銜接環河快速道路匝道。

5.環河南路、西園路口。

6.環河南路、萬大路口。

7.水源快速道路、青年路口。

8.中華路、泉州街口。

四、行人管制：19時30分至21時忠孝橋及臺北橋管制行人通行。

五、停車管制：

（一）8月9日12時至8月10日24時：淡3至5號水門間堤外停車場淨空，堤外道路停車格暫停使用。

（二）8月10日10時至23時：

1.民生西路（延平北路至重慶北路）兩側、長安西路（塔城街至重慶北路）南側及塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

2.民生西路（環河北路至重慶北路）及延平北路（民權西路至忠孝西路）取消假日黃線停車。

3.重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側前取消路邊停車格及假日黃線停車。

4.中華路一段（成都路至峨嵋街）北往南慢車道計程車及卸貨停車格取消及禁止臨時停車。

警方表，活動期間，開車民眾避免行經管制區域周邊，東西向車流請改道改道行駛酒泉街、民族東（西）路、民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路、市民大道；南北向車流可改道改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

此外，民眾儘量搭乘大眾捷運（北門、雙連、中山及大橋頭站）或公車前往（可參考北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢公車改道路線）；另自行前往者請遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護

「2024大稻埕夏日節」活動環快道路交通管制示意圖。（記者劉慶翻侯攝）

「2024大稻埕夏日節」各項活動制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

「2024大稻埕夏日節」活動擴大疏導範圍示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

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