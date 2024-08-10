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桃園景福宮成年禮 250學子鑽轎腳與爸媽相擁而泣

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，典禮結束許多子女與父母相擁，場面感人。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，典禮結束許多子女與父母相擁，場面感人。（記者謝武雄攝）

2024/08/10 13:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園「大廟」景福宮今舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」2024成年禮活動，儀式循古禮由道長恭讀祈福疏文、感謝神恩，約250名學子在祈福儀式後，向爸媽鞠躬擁抱感謝養育之恩，許多爸媽都感動的流淚，儀式在鑽轎腳後完成，景福宮也提供4套狀元服讓學子拍照，也希望以後考試都能中狀元。

成年禮活動在景福宮廟前廣場舉行，由景福宮主委簡征潭主持，桃園市長張善政也到場致意；活動最高潮是學子向爸媽鞠躬、感謝16年來養育之恩，而深深擁抱的那一刻，爸媽發現孩子真的長大了都高興的流淚，子女們也眼眶泛紅，場面相當溫馨感人，最後則是安排學子們鑽轎腳象徵著責任的開始，廟方除提供狀元服拍照外，也贈送成年禮，讓學子香爐過火保平安。

景福宮主委簡征潭表示，為了讓子女平安長大，早期民眾會到鄰近大廟求神明收養「作契子」，保護孩子平安順利成長，將古錢以紅線串起掛在脖子祈福俗稱「掛絭」，直到16歲成年禮才能「脫絭」，為延續這樣的傳統，景福宮餘4年前舉辦成年禮，對象也不限開漳聖王的「契子」。

張善政說，成年禮是表達感恩的時刻，感謝父母在成長過程中的細心照顧，成年禮儀式隆重且溫馨感人，並藉此提醒所有年輕人珍惜與父母相處的時光，不要吝於給他們一個溫暖的擁抱。

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，最後由學子們鑽轎腳後完成儀式。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，最後由學子們鑽轎腳後完成儀式。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，最後由學子們鑽轎腳後完成儀式。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，最後由學子們鑽轎腳後完成儀式。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，儀式循古禮由道長恭讀祈福疏文、感謝神恩。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，儀式循古禮由道長恭讀祈福疏文、感謝神恩。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，典禮結束許多子女與父母相擁，場面感人。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，典禮結束許多子女與父母相擁，場面感人。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，最後由學子們鑽轎腳後完成儀式。（記者謝武雄攝）

景福宮舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，最後由學子們鑽轎腳後完成儀式。（記者謝武雄攝）

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