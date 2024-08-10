新北市府原民會議暨歲時祭儀增能研習 侯友宜感謝文化推動者

新北市府原住民族行政局今（10）日辦理原住民族文化會議暨歲時祭儀增能研習，市長侯友宜等人出席。（記者黃子暘攝）

2024/08/10 12:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有6萬多位原住民，新北市府原住民族行政局今（10）日辦理原住民族文化會議暨歲時祭儀增能研習，市長侯友宜與族群領導人、歷任頭目、各區協進會理事長與辦理歲時祭儀的重要幹部出席，檢視原民事務發展現況與未來政策發展。侯友宜說，讓新北市原住民在就業經濟、平權上可以安居樂業最重要，感謝與會者讓原住民文化、就業等各面向得以發展。

侯友宜在會議前表揚新北市原住民族文化發展有功人員及團體，其中包含多位推動原住民族語言與文化的教師與團體。

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原民局表示，市府落實歷年原住民族文化會議各界的提案內容，包括「新北市原住民族領導人任務編組運作計畫」及「新北市政府原住民族行政局領導人獎勵選拔計畫」，期望透過計畫確立族群領導人的工作範疇與內容，更加貼近了解都會區族人需求，並作為原民局與族人之間的政策溝通橋樑。

在凝聚原住民族文化向心力方面，原民局表示，市府汲取多年的經驗，修訂並發布《新北市政府推展原住民族歲時祭儀活動補助實施要點》，擴大申請補助對象並著重於活動內涵與特色，讓積極辦理活動的團體獲得相對應的補助，促進文化傳承。

原民局指出，文化會議可促進局內與各族群溝通聯繫，今年度也結合歲時祭儀增能研習辦理，深化傳統歲時祭儀活動的文化內涵，市府將繼續致力於原住民族政策的推進。

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