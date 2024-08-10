重視弱勢兒少品格教育 三重社福中心辦暑期營隊

「品格教育營-動物同樂會」於營隊最後一天帶領兒少們前往木柵動物園遊玩。（新北市社會局提供）

2024/08/10 12:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重社會福利中心於7日起舉行3天的「品格教育營-動物同樂會」，針對品格倫常教育、降低兒少未來偏差行為產生等內容，進行互動課程、闖關遊戲及舞台劇展演，並將營隊主題動物同樂會的「動物元素」融入課程中，還前往木柵動物園參觀，近30名兒少參與，為暑假留下深刻回憶。

主辦單位表示，營隊課程中，深坑笨港聖慈山常源方丈化身「說故事達人」，常源方丈表示，這次以「善、誠、信、實」為主題，帶來幾段深入淺出的小故事，希望讓孩子們淺顯易懂地瞭解品格教育及倫理常規的重要性，也幫助孩子們內化心中善念。

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實踐大學社會工作學系學生擔任營隊志工，在旁輔佐孩子們更理解課程，並規劃寓教於樂的遊戲，融入了品格教育、反霸凌、反毒品、環保教育等主題，提升孩子們的辨識知能。

參與營隊的兒少小慈說，師父說故事的方式讓他可以更容易瞭解內容，知道誠實善良的重要，另一位兒少小樂說，上完了品格教育課，覺得自己可以再更進步，也很感謝大哥哥大姊姊的帶領，除了在旁邊引導大家更了解課程內容、也陪著到動物園玩，小勳對反霸凌課程內容印象深刻，表示「霸凌是不好的」，希望自己學習完知識後，未來可以保護好受到欺負的人。

三重社福中心主任張信熙表示，社工於服務脆弱家庭過程時，觀察多有兒少偏差行為產生，便希望透過營隊及平時活動的辦理，能在兒少成長過程中注入品格倫常教育，有助降低兒少未來偏差行為產生，這次營隊活動也只是一個開端，需要社會上更多人關注及重視兒少品格教育。

張信熙說，感謝實踐大學社會工作學系、深坑笨港聖慈山慈誠寺、財團法人聖慈教育基金會及新北市聖慈青年關懷慈善會的支持，並以捐款方式贊助營隊經費，嘉惠三重區脆弱家庭的孩子們。#

三重社福中心舉辦「品格教育營-動物同樂會」，邀請弱勢家庭兒少參與。（新北市社會局提供）

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