培養更多林郁婷！拳擊運動紮根 鶯歌成立社區運動班

新北市議員卓冠廷（中）與鶯歌工商「拳擊體適能運動班」學員一起為校友林郁婷加油。（記者翁聿煌攝）

2024/08/10 12:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕拳擊國手林郁婷出身新北市鶯歌，這次在巴黎奧運表現優異，11日凌晨將挑戰金牌，鶯歌民眾齊心加油，新北市議員卓冠廷和鶯歌雙和社區發展協會理事長蕭博仁去年促成「拳擊體適能運動班」，每週六在鶯歌工商拳擊訓練場開課，今天運動班開班授課時，林郁婷高中教練郭坤維和學員們拿出「郁婷加油！」海報，越洋替校友集氣加油。

卓冠廷表示，去年跟林郁婷的教練曾自強及林郁婷互動時提到，雖然鶯歌在拳擊運動已深耕很長一段時間，但目前只有國中以上才有拳擊隊，國小因為兒童身體發展以及擔心受傷的關係，所以沒有拳擊隊，但為讓孩子從小了解這項運動，向社區從小扎根，曾自強想要在國小以及社區推廣拳擊。

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卓冠廷便和蕭博仁一起來規劃社區的拳擊推廣課程，獲得新北市社會局、鶯歌區公所經費協助，鶯歌工商也大力支持，提供場地以及教練師資，大家一起來促成「拳擊體適能運動班」開課。

蕭博仁表示，4年前擔任鶯歌國中家長會長，當時認識已在念研究所的林郁婷，她常回母校協助訓練學弟妹，經由卓冠廷促成拳擊體適能運動班在去年暑假開課，到現在已是第3個梯次，提供三鶯地區的家長和孩童一個提升體適能，喜歡上拳擊這項運動的機會。

卓冠廷也補充，市長侯友宜8日宣布新北獎助金由國光獎金5％調升至10％，另外針對大滿貫金牌加碼300萬元的作法值得肯定，但是新北市給選手每月的訓練補助金只有2萬5千元，不及北市3萬5千元，自己會持續爭取，相信市府也會支持。

卓冠廷指出，鶯歌工商和鶯歌國中這幾年都有爭取環境改善與設備補助，還需要政府多支持，像是鶯歌工商的訓練場地，一直沒有冷氣，夏天訓練真的是很辛苦，郭坤維表示，拳擊向下扎根讓更多家長和小朋友來參加認識拳擊運動，未來到國中可以參加拳擊隊，持續鍜練身體的技能。

新北市議員卓冠廷與鶯歌雙和社區發展協會理事長蕭博仁促成「拳擊體適能運動班」開課。（記者翁聿煌攝）

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